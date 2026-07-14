Desde el Cerro Bayo y con la presencia de Figueroa, Neuquén lanzó el Operativo Nieve

El Gobierno de Neuquén puso en marcha este martes, desde la base del Cerro Bayo en la localidad de Villa la Angostura, el Operativo Nieve 2026 que consistirá el desplegar distintas fuerzas en las rutas para acompañar el desarrollo turístico esta temporada en la región de los Lagos del Sur, tan aclamada regularmente por sus condiciones climáticas en esta época del año.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el gobernador Rolando Figueroa, quien estuvo presente en el lanzamiento, expresó: “Lanzamos oficialmente, desde la base del Cerro Bayo, el Operativo Nieve 2026. Los equipos de las distintas fuerzas ya están desplegados en las rutas neuquinas para acompañar, asistir y cuidar a quienes transitan por nuestra provincia durante la temporada invernal”.

Además comentó: “Hay un gran equipo de trabajo y una coordinación que se fortalece año tras año. Ese es el camino que elegimos: brindar más seguridad para que quienes nos visitan disfruten de un invierno seguro y, fundamentalmente, para proteger a los neuquinos que transitan todos los días por nuestras rutas”.

Durante el acto se dieron a conocer los principales lineamientos del operativo, que permanecerá vigente durante el invierno para acompañar el incremento de turistas que llegan a la provincia atraídos por los centros de esquí y los paisajes cordilleranos. El dispositivo reunirá a fuerzas de seguridad, organismos provinciales, nacionales y municipios, que trabajarán de manera coordinada para reforzar la prevención, los controles y la capacidad de respuesta ante contingencias propias de la temporada.

El operativo incluirá un despliegue de móviles de seguridad y emergencia, equipamiento especializado para condiciones de nieve y hielo, recursos destinados al control vehicular y personal de distintos organismos que brindará asistencia tanto a residentes como a visitantes. El objetivo es garantizar una circulación más segura en los principales corredores turísticos, mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas y ofrecer una respuesta rápida frente a emergencias durante el invierno.