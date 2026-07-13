El Gobierno de la Provincia del Neuquén lanzará este martes 14 de julio el Operativo Nieve 2026, un dispositivo integral que buscará fortalecer la seguridad y la asistencia durante toda la temporada invernal bajo el lema "Neuquén, Destino Seguro". La presentación se realizará a las 13 en el centro de esquí Cerro Bayo, en Villa La Angostura, y será encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el intendente local, Javier Murer.

El gobernador Rolando Figueroa encabezará la presentación del operativo junto a autoridades provinciales y municipales en Villa La Angostura.

Durante el acto se darán a conocer los principales lineamientos del operativo, que permanecerá vigente durante el invierno para acompañar el incremento de turistas que llegan a la provincia atraídos por los centros de esquí y los paisajes cordilleranos. El dispositivo reunirá a fuerzas de seguridad, organismos provinciales, nacionales y municipios, que trabajarán de manera coordinada para reforzar la prevención, los controles y la capacidad de respuesta ante contingencias propias de la temporada.

El operativo incluirá un despliegue de móviles de seguridad y emergencia, equipamiento especializado para condiciones de nieve y hielo, recursos destinados al control vehicular y personal de distintos organismos que brindará asistencia tanto a residentes como a visitantes. El objetivo es garantizar una circulación más segura en los principales corredores turísticos, mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas y ofrecer una respuesta rápida frente a emergencias durante el invierno.

El dispositivo contará con la participación de fuerzas de seguridad y organismos provinciales y nacionales para fortalecer la prevención y la asistencia en rutas y destinos turísticos.

La elección de Villa La Angostura como escenario del lanzamiento responde a la relevancia del destino dentro del circuito turístico neuquino, especialmente por la actividad que genera Cerro Bayo durante las vacaciones de invierno.