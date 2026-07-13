¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Invierno protegido

Desde Cerro Bayo, Neuquén lanzará el Operativo Nieve 2026 para reforzar la seguridad en rutas

El Gobierno de Neuquén presentará este martes el Operativo Nieve 2026 en Villa La Angostura. El dispositivo reforzará la prevención, los controles y la asistencia en rutas y destinos turísticos durante toda la temporada invernal.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 13 de julio de 2026 a las 09:41
PUBLICIDAD
Cerro Bayo será el escenario del lanzamiento oficial del Operativo Nieve 2026, que reforzará la seguridad durante la temporada invernal.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén lanzará este martes 14 de julio el Operativo Nieve 2026, un dispositivo integral que buscará fortalecer la seguridad y la asistencia durante toda la temporada invernal bajo el lema "Neuquén, Destino Seguro". La presentación se realizará a las 13 en el centro de esquí Cerro Bayo, en Villa La Angostura, y será encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el intendente local, Javier Murer.

El gobernador Rolando Figueroa encabezará la presentación del operativo junto a autoridades provinciales y municipales en Villa La Angostura.

Durante el acto se darán a conocer los principales lineamientos del operativo, que permanecerá vigente durante el invierno para acompañar el incremento de turistas que llegan a la provincia atraídos por los centros de esquí y los paisajes cordilleranos. El dispositivo reunirá a fuerzas de seguridad, organismos provinciales, nacionales y municipios, que trabajarán de manera coordinada para reforzar la prevención, los controles y la capacidad de respuesta ante contingencias propias de la temporada.

El operativo incluirá un despliegue de móviles de seguridad y emergencia, equipamiento especializado para condiciones de nieve y hielo, recursos destinados al control vehicular y personal de distintos organismos que brindará asistencia tanto a residentes como a visitantes. El objetivo es garantizar una circulación más segura en los principales corredores turísticos, mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas y ofrecer una respuesta rápida frente a emergencias durante el invierno.

El dispositivo contará con la participación de fuerzas de seguridad y organismos provinciales y nacionales para fortalecer la prevención y la asistencia en rutas y destinos turísticos.

La elección de Villa La Angostura como escenario del lanzamiento responde a la relevancia del destino dentro del circuito turístico neuquino, especialmente por la actividad que genera Cerro Bayo durante las vacaciones de invierno.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD