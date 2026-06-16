El Cerro Bayo puso primera y Villa la Angostura fortalece su producto nieve

El sábado 13 de junio abrió sus puertas el Cerro de Bayo y Villa la Angostura inauguró de manera formal el inicio de la temporada turística de invierno gracias a que se dieron las condiciones climáticas necesarias. El complejo ofrece la posibilidad de hacer esquí y snowboard principalmente, actividades que se desarrollan sobre una superficie de nieve.

Acerca de esto habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 la secretaria de Turismo de la localidad cordillerana, Jimena Aguilar.

“Por la nevada que hubo en los últimos días el Cerro Bayo abrió sus puertas el último fin de semana. Las condiciones estuvieron dadas, la verdad que estamos teniendo un clima bien de invierno, mañanas muy frías con nieve que cayó y que se mantiene, además hay un sol para disfrutar estando abrigados”, sostuvo la funcionaria en primer lugar.

En ese sentido expresó: “Con estas primeras nevadas empieza a elevarse las demandas de las reservas, tengamos en cuenta que todos los años se hacen muy sobre la fecha porque se espera a que caiga nieve porque se disfruta de eso”.

Aguilar manifestó que tienen vigentes promociones para turistas como WinterPass y también la que tiene que ver con la campaña que hizo en Neuquén el reconocido actor Mariano Martínez, con descuentos para quienes tengan el mismo apellido que él.

“El WinterPass puede verse en la página web, se sumaron 200 prestadores de servicios, la idea es incentivar reservas para el invierno”, dijo.

“Nuestro destino tiene turismo internacional, hemos visto más en otros meses, los brasileños vienen mucho en invierno, veremos el perfil que hay para ahora”, comentó la funcionaria municipal.

Finalmente, Jimena Aguilar explicó que habrá un Mercado de Montaña donde artesanos y productores presentarán productos vinculados con la temporada invernal. Está disponible entre el 17 y el 25 de julio.

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