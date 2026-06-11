De cara a la temporada invernal y a la espera de la primera gran nevada del año, Cerro Bayo avanza con la apertura gradual de su temporada 2026 y prevé habilitar este sábado 13 de junio las pistas destinadas a esquiadores principiantes.

Cabe destacar que el centro de esquí ya recibe visitantes en modalidad peatón y espera que las nevadas pronosticadas para los próximos días permitan ampliar la superficie operativa en la montaña.

Las mejoras tecnológicas para este año

La principal novedad de este invierno es la incorporación de una nueva telesilla cuádruple Doppelmayr, considerada una de las inversiones más importantes realizadas por la empresa en los últimos años. El nuevo medio de elevación permitirá incrementar notablemente la capacidad de transporte de pasajeros, reducir los tiempos de espera y mejorar la circulación de esquiadores dentro del complejo.

La obra forma parte de un plan de modernización que demandó una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos e incluyó mejoras en distintos sectores estratégicos.

Entre ellas se destacan la ampliación del sistema de nieve artificial, la modernización de la infraestructura eléctrica y la incorporación de equipamiento tecnológico destinado a optimizar la operación del centro de esquí.

Los trabajos permitieron extender la red de nieve artificial desde los sectores altos de la montaña hasta la base, aumentando la capacidad para mantener condiciones adecuadas de esquiabilidad durante toda la temporada. La iniciativa busca reducir el impacto de las variaciones climáticas y garantizar una mayor superficie cubierta con nieve técnica.

A su vez, se realizaron importantes obras de repotenciación eléctrica mediante la instalación de nuevo cableado subterráneo, una infraestructura pensada para acompañar el crecimiento del complejo durante los próximos años y facilitar futuras ampliaciones.

Desde la empresa destacaron el impacto positivo que estas mejoras pueden generar sobre la actividad turística, hotelera, gastronómica y comercial de Villa La Angostura y de toda la región.