La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, manifestó su preocupación por la posibilidad de cierre de la sucursal del Correo Argentino, en el contexto de una nueva ola de despidos que afecta a la empresa estatal en todo el país.

“Tal como lo manifestamos en mayo de 2024, repudiamos y rechazamos el despido del agente que trabaja en la sucursal local y la posibilidad del cierre de la oficina, generando un gran problema para la comunidad que día a día realiza trámites”, expresó Montanaro.

La jefa comunal advirtió que la medida marcaría “un retroceso en muchas ciudades y pueblos del interior del país” y pidió al gobierno nacional que recapacite: “Será un antes y un después en nuestra ciudad”. Según datos oficiales, los despidos alcanzan a 300 trabajadores en todo el país, con casos registrados en Roca (2), Cervantes (1), Mainqué (1) y Huergo (1). Y se sumarían más despidos en Chimpay, Lamarque y Luis Beltrán.

En paralelo, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), denunció la injusticia de los despidos y ratificó el paro nacional para el 4 y 5 de mayo. “Nuestra prioridad es la defensa irrestricta de cada puesto de trabajo. Exigimos la inmediata reincorporación de todos los despedidos, sin condiciones ni excusas”, señalaron los dirigentes gremiales.

El documento, firmado por representantes de la conducción nacional, remarcó que la decisión de la empresa busca “disciplinar y acallar el legítimo reclamo por un salario digno” y llamó a la unidad de los trabajadores: “Cada ataque nos encuentra más firmes, más conscientes y más decididos a no retroceder”.