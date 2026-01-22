Tras el convenio firmado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Cooperativa CALF entregó a la policía neuquina 18 desfibriladores externos automáticos para ser instalados en diversas comisarías y destacamentos de la ciudad de Neuquén.

El acuerdo fue anunciado el pasado martes 13 de enero por el presidente de CALF Marcelo Severini y por el ministro de seguridad de Neuquén Matías Nicolini durante un acto que se llevó a cabo en la sede de la cooperativa y hoy se formalizó la entrega junto a capacitadores del SIEN.

Severeni destacó la importancia de dotar a la fuerza policial con este tipo de tecnología que ayuda a salvar vidas, y que está destinada a toda la comunidad para dar una respuesta rápida y eficiente ante distintos eventos que se puedan suceder en la ciudad.

“Estos dispositivos permiten optimizar los tiempos de respuesta”, enfatizó.

El Ministerio de Seguridad, por su parte deberá, a través del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), brindar capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores al personal afectado a los sitios en donde se instalarán los equipos.

Estos desfibriladores son externos automáticos BeneHeart C1 A Full Automático, marca Mindray, junto con sus respectivos gabinetes. Los dispositivos serán instalados en dependencias policiales estratégicamente ubicadas, priorizando puntos que permitan cubrir un radio aproximado de un kilómetro y garanticen una mayor accesibilidad para la comunidad.