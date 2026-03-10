Este martes 10 de marzo, CALF y la Municipalidad de Neuquén firmaron un convenio para implementar una campaña de vacunación gratuita destinada a niños y adolescentes que concurren a los centros deportivos barriales. Para llevar adelante la iniciativa se utilizará el vacunatorio móvil del Servicio Asistencial de CALF (SAC).

La firma estuvo encabezada por el intendente Mariano Gaido y el presidente de la Cooperativa, Marcelo Severini. También participaron el secretario de Vinculación Estratégica del municipio, Mauricio Serenelli; la directora médica del SAC, Verónica Chiappe; la secretaria institucional, Agustina Creide e integrantes del Consejo de Administración.

Indicaron que el objetivo de la campaña es completar los esquemas de vacunación del calendario nacional en niños y adolescentes, una tarea que el SAC viene desarrollando desde 2024 conforme a las normativas sanitarias vigentes.

"El vacunatorio móvil es una herramienta de prevención sanitaria única en la Patagonia, que se instala estratégicamente en distintos puntos de la ciudad y articula acciones con instituciones públicas y privadas para facilitar el acceso a la vacunación", aseguraron.

El presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó que “lo que estamos haciendo es trabajar por el bien común. La vacunación es totalmente gratuita y ya hemos superado las 21.000 dosis aplicadas con el vacunatorio móvil, que es uno de los pocos que existen en el país."

Por su parte, el intendente Mariano Gaido felicitó a las autoridades de la Cooperativa por el trabajo social que realizan, que ya permitió vacunar a más de 20.000 vecinos.

“Con este convenio logramos que toda la infraestructura deportiva de la ciudad trabaje en conjunto con CALF. Es un orgullo para Neuquén contar con una cooperativa que dispone de un vacunatorio móvil. A través de esta herramienta, los polideportivos serán espacios más saludables”, afirmó.

En tanto, la directora médica del SAC, Verónica Chiappe, destacó la importancia de fortalecer la prevención en salud.

“Nuestra idea es aumentar la cantidad de personas vacunadas y mejorar los porcentajes de cobertura, especialmente en niños y adolescentes, donde todavía se registran déficits en la vacunación tras la pandemia”, señaló.

Por último, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, remarcó que “se trata de un convenio histórico que nos permitirá llegar a más de 10.000 beneficiarios con acciones de vacunación y prevención, fortaleciendo el cuidado de la salud en infancias, adolescentes, jóvenes y adultos de toda la ciudad”.