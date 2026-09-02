El chivito criollo del norte neuquino llega a Neuquén capital: cuánto cuesta y dónde comprarlo

La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (CORDECC) participará de la tercera edición de Confluencia de Sabores con el Chivito Criollo del Norte Neuquino, uno de los productos emblemáticos de la producción del Alto Neuquén.

La propuesta se podrá disfrutar durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 12 a 00, en el Parque Jaime de Nevares de Neuquén Capital, con entrada libre y gratuita. CORDECC tendrá un espacio propio donde se podrá comprar el producto en diferentes presentaciones y también probarlo asado durante la feria.

Los visitantes podrán adquirir chivitos enteros congelados por $160.000, mientras que los cortes fraccionados y envasados al vacío tendrán un valor de $20.500 por kilo. También habrá escabeches de chivo y de ajo elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito.

Cómo se podrá comprar el Chivito Criollo del Norte Neuquino

La propuesta busca adaptarse a diferentes formas de consumo. Quienes quieran llevar un chivito completo para una reunión familiar o un asado podrán adquirir las piezas enteras y congeladas.

Para quienes prefieran una alternativa más práctica, CORDECC ofrecerá el Chivito Criollo del Norte Neuquino fraccionado en tres tipos de cortes y envasado al vacío. Esto permite comprar solamente la cantidad necesaria, conservarla en el freezer y descongelar cada pieza cuando se quiera preparar.

Además, durante Confluencia de Sabores habrá cocineros preparando chivito asado, por lo que el producto también podrá consumirse directamente en el predio.

Todos los medios de pago estarán disponibles en el stand de CORDECC.

Precios y productos

Chivito entero congelado: $160.000 por pieza.

$160.000 por pieza. Chivito fraccionado y envasado al vacío: $20.500 por kilo.

$20.500 por kilo. Escabeche de ajo: $20.000 por frasco.

$20.000 por frasco. Escabeche de chivo: $20.000 por frasco.

Un producto con Denominación de Origen

El Chivito Criollo del Norte Neuquino tiene una característica que lo diferencia de otras carnes comercializadas en la región: cuenta con Denominación de Origen (D.O.).

El reconocimiento está vinculado tanto al territorio donde se produce como a las características particulares de su sistema de producción. La cría trashumante, sostenida durante generaciones por familias crianceras del Alto Neuquén, forma parte de la identidad del producto.

La trashumancia implica el traslado del ganado entre diferentes zonas de pastoreo de acuerdo con las condiciones naturales y las estaciones del año. Esta práctica tradicional mantiene una relación directa entre la producción, el ambiente y el territorio.

El producto es considerado, además, el primer alimento argentino en obtener una Denominación de Origen, un sello que permite identificar y proteger su procedencia y sus características diferenciales.

Del Alto Neuquén a la mesa de la ciudad

La presencia de CORDECC en ferias de Neuquén Capital también funciona como un canal directo entre los crianceros y los consumidores.

El antecedente más reciente se registró en agosto, cuando la corporación participó de Tienda de Sabores en el Espacio DUAM. En esa oportunidad llevó alrededor de 300 chivitos enteros y unos 290 kilos de cortes individuales, y la producción fue comercializada en su totalidad.

La experiencia también mostró que los cortes fraccionados y envasados al vacío representan una nueva alternativa para acercar el producto a consumidores que no necesariamente necesitan comprar una pieza entera.

Esta modalidad puede favorecer el acceso a un producto tradicional del norte neuquino en presentaciones más pequeñas y prácticas para el consumo cotidiano.

¿Qué habrá en Confluencia de Sabores?

La tercera edición de Confluencia de Sabores reunirá más de 80 propuestas gastronómicas, food trucks, espacios de fuego, cocina en vivo, música y actividades para toda la familia.

La feria se desarrollará durante dos jornadas en el Parque Jaime de Nevares, con propuestas de gastronomía neuquina y regional, carnes asadas, dulces, chocolates, pastelería, cafetería y bebidas de elaboración artesanal.

La iniciativa se suma a una agenda de eventos que en los últimos años convirtió a Confluencia de Sabores en una de las propuestas gastronómicas de mayor convocatoria de la ciudad.

En una edición anterior, el festival reunió a más de 180.000 personas en dos días, según datos difundidos por la Municipalidad de Neuquén.

Para esta nueva edición, la combinación entre gastronomía, productos regionales y actividades abiertas busca volver a convocar tanto a vecinos de la capital como a visitantes de otras localidades.