Neuquén capital se prepara para vivir una de las citas gastronómicas más convocantes de la región. El próximo sábado 5 y domingo 6, de 12.00 a la medianoche, el parque Jaime De Nevares albergará la tercera edición del festival Confluencia de Sabores, una propuesta que combina identidad local, cocina en vivo y espectáculos al aire libre.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó: “Nosotros decimos que somos la capital de Vaca Muerta, porque así es, pero en definitiva, cuando pensamos en esa ciudad del futuro, esa ciudad que viene creciendo de manera sostenida con el ingreso de 70 personas por día, tenemos que potenciar otros perfiles”.

“Esta es una ciudad con un 60% de población joven y cuando pensamos en el desarrollo a futuro, tenemos que poner en valor la excelencia de nuestras producciones y nuestros profesionales”, agregó.

La funcionaria ponderó que la meta para este fin de semana es superar la marca de la edición anterior y reafirmar el trabajo articulado con el sector privado para posicionar la oferta culinaria neuquina en el mapa patagónico.

Por su parte, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, subrayó la evolución constante del espacio y el nivel técnico alcanzado por los emprendimientos locales.

“Lo que nosotros siempre agregamos es que hay que entender que esto es una movida que ya tiene un crecimiento imparable”, aseguró el funcionario, al tiempo que remarcó que la cita reunirá a 80 propuestas gastronómicas variadas, entre fuegos, ahumados, pescados, repostería y carros de comida.

La articulación entre el Estado municipal y los comerciantes del rubro constituye una de las premisas centrales para sostener la continuidad de estas ferias en el calendario público.

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos (AEHG), Joaquín García González, valoró que se afianzó la marca a lo largo de las sucesivas ediciones: “Lo que queremos es que esto siga, que se mantenga, y también destacar el impacto que genera en la ciudad de Neuquén”.

“Es un esfuerzo que se hace entre el sector público y el privado para poner en valor la gastronomía neuquina y mostrar una opción que la ciudad tenía, pero que no conocíamos”, puntualizó García González.

El predio contará con un escenario 360 ubicado en el centro del parque, donde chefs locales ofrecerán clases magistrales abiertas al público para poner en valor la materia prima de la zona.

En ese escenario, Emanuel Cusinier anticipó su propuesta para poner en valor los productos zonales y sumar preparaciones accesibles: “Voy a cocinar con trucha, un poquito de aceite de oliva, miel, nueces, así que esa va a ser mi clase”.

A su turno, Roberto Nogueira remarcó el espacio de formación colectiva en vivo: “Es la tercera vez que ya estamos dando una clase, brindando esta oportunidad de crecer”.

La cita sumará además a referentes que debutan tras destacarse en competencias locales. Lucas Guzmán expresó su entusiasmo por enseñar el plato ganador de Sabores de Invierno, elaborado a base de ñaco, cordero y hongos: “Muy contento de participar. Esta es mi primera participación, nuestra primera participación en el evento”.

Por su parte, Marcelo Sclocco, del restaurante Kactus, priorizó el crecimiento gastronómico: “Creemos que hay que darle una oportunidad a otros barrios de la ciudad para que crezcan también en lo gastronómico”.

Entre los emprendimientos gastronómicos que participarán se encuentra shawarma Mi Ángel. Nicolás, integrante de la familia a cargo del emprendimiento, expresó su agradecimiento por participar por tercer año consecutivo y recordó que forman parte de Confluencia de Sabores desde su primera edición.

También participará el food truck Que Viva la Arepa Neuquén. María de los Ángeles destacó que permite abrir la carta gastronómica local y presentar propuestas de la gastronomía venezolana.

Por último, Pilar, dueña de uno de los food trucks participantes, contó que ofrecen helados estilo tailandés: “Estamos agradecidos. Es el tercer año consecutivo que participamos. Es un encuentro de la gastronomía”, expresó.

Pasqualini concluyó que “lo público y lo privado empujando juntos hace que se crezca”, al señalar que la confluencia de ambos sectores resulta indispensable para promover un desarrollo urbano con proyección regional.





