La localidad de El Cholar fue escenario de la segunda edición del Festival de la Cazuela de Pavo, una propuesta que combina gastronomía, identidad cultural y promoción turística, y que reunió a vecinos y visitantes en el Polideportivo Municipal.

La jornada estuvo dedicada a uno de los platos más tradicionales de la región. Más de seis cocineras locales elaboraron y ofrecieron distintas versiones de la cazuela de pavo, compartiendo recetas familiares transmitidas de generación en generación y mostrando las particularidades de una preparación profundamente arraigada en la cultura del Alto Neuquén.

Además de la degustación, el festival se convirtió en un espacio para recuperar historias y memorias vinculadas a la cocina tradicional. Cada participante relató cómo aprendió a preparar el plato, evocando recuerdos familiares, jornadas junto al fogón y enseñanzas heredadas de madres, abuelas y otros integrantes de la comunidad.

Las diferentes propuestas permitieron mostrar la diversidad de recetas y formas de elaboración que existen alrededor de una preparación que forma parte de la identidad gastronómica de la región.

La cazuela de pavo es uno de los platos más representativos del norte neuquino, asociado a encuentros familiares, celebraciones y tradiciones rurales que continúan vigentes en distintas localidades de la zona.

Desde la organización destacaron que el festival continúa creciendo y consolidándose como una propuesta turística y cultural. El objetivo es que cada edición contribuya a difundir la gastronomía regional, fortalecer la identidad local y atraer visitantes interesados en conocer los sabores y costumbres de la localidad.

Con una importante convocatoria y una amplia variedad de preparaciones, la segunda edición del festival volvió a poner en valor una tradición culinaria que forma parte del patrimonio cultural de Alto Neuquén.