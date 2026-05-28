Christian Lopes será el nuevo rector de la UNCo y apuesta a una universidad “adaptada a los nuevos tiempos”

Christian Lopes será el próximo rector de la Universidad Nacional del Comahue luego de imponerse en las elecciones universitarias al frente de la Lista 1 Futuro UNCo. Junto a Lorena Higuera, conducirá la casa de estudios hasta 2030 tras obtener el 52,85 % de los votos ponderados frente al 47,15 % alcanzado por la Lista 2 Impulsar la UNCo, encabezada por Carlos Espinosa y Ana Basset.

Lopes tiene 50 años, es doctor en Biología y licenciado en Ciencias Biológicas. Egresó del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente se desempeña como secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional en la gestión saliente encabezada por Beatriz Gentile y Paúl Osovnikar.

Tras conocerse el resultado, Lopes dialogó con Pancho Casado en La Primera Mañana, por AM550, donde planteó los principales desafíos de la nueva gestión y remarcó la necesidad de adaptar la universidad a las transformaciones sociales y tecnológicas.

“Nuestra propuesta se llama Futuro UNCo. Pensamos bastante el nombre porque lo que queríamos manifestar es hacia dónde tenemos que ir como universidad para adaptarnos a los nuevos estudiantes, los nuevos docentes y los nuevos no docentes”, sostuvo.

El rector electo señaló que la universidad “fue cambiando mucho” y que la institución debe acompañar esas transformaciones. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer la presencia territorial y ampliar las herramientas de educación mediadas por tecnología.

Una universidad con más alcance territorial

Entre los principales ejes de la futura gestión, Lopes destacó la consolidación de modalidades híbridas y de educación a distancia como complemento de la presencialidad.

“Principalmente queremos sostener la llegada al territorio y promover la hibridez, la educación mediada por tecnología y a distancia, no como única herramienta sino como complemento de la presencialidad”, explicó.

El nuevo rector de la UNCo, Christian Lopes, planteó la necesidad de adaptar la universidad a los cambios tecnológicos y sociales.

El dirigente universitario reconoció que la pandemia aceleró un proceso de transformación que ahora, consideró, debe profundizarse. “Ese recorrido lo empezamos en pandemia, medio a los golpes y por obligación. Durante este tiempo la universidad se fue preparando para la educación a distancia y ahora tenemos que dar ese salto”, afirmó.

Según indicó, el objetivo es ampliar el acceso tanto a carreras de grado como de posgrado en distintos puntos de Río Negro y Neuquén, e incluso más allá de ambas provincias.

El desafío de sostener las trayectorias educativas

Otro de los puntos centrales de la futura gestión estará vinculado a la permanencia estudiantil. Lopes advirtió que, si bien la Universidad Nacional del Comahue mantiene buenos niveles de ingreso, persisten dificultades para evitar la deserción durante los primeros años.

“Tenemos muy buena tasa de ingreso, pero hay un problema con que los estudiantes se queden en la universidad, no abandonen en el primer año y puedan recibirse”, señaló.

En ese marco, explicó que la propuesta de Futuro UNCo apunta a fortalecer el acompañamiento de las trayectorias educativas y avanzar en la implementación de títulos intermedios. “Ese trabajo para nosotros es central. Hay que acompañar más a los estudiantes y trabajar en títulos intermedios”, afirmó.

Un triunfo con apoyo en docentes y graduados

La fórmula de Futuro UNCo se impuso en dos de los cuatro claustros universitarios: docentes y graduados. En tanto, perdió en no docentes y por una diferencia mínima en estudiantes.

Además, obtuvo la mayoría en 10 de las 18 unidades electorales. Ganó en el Centro Regional Universitario Bariloche, el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes y en las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Marinas, Humanidades, Ciencias Médicas, Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Derecho y Ciencias Sociales, además de la administración central.

Lopes llamó a construir una gestión abierta a toda la comunidad académica: “Las elecciones terminaron y ahora hay que ponerse a trabajar”.

Por su parte, la Lista 2 se impuso en el Centro Regional Universitario Zapala, el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur y en las facultades de Ciencias del Ambiente y la Salud, Economía y Administración, Informática, Ingeniería, Lenguas y Turismo.

Finalmente, Lopes llamó a dejar atrás la etapa electoral y avanzar en una gestión de consenso dentro de la comunidad universitaria. “Las elecciones terminaron. Toda la comunidad universitaria decidió y ahora hay que ponerse a trabajar”, concluyó.

