Christian Lopes ganó las elecciones y será el nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue

Christian Lopes será el nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue tras imponerse en las elecciones universitarias al frente de la Lista 1 Futuro UNCo. Junto a Lorena Higuera, conducirá la casa de estudios hasta 2030.

La fórmula integrada por Lopes e Higuera obtuvo el 52,85 % de los votos ponderados, mientras que la Lista 2 Impulsar la UNCo, encabezada por Carlos Espinosa y Ana Basset, alcanzó el 47,15 %.

De acuerdo con el escrutinio provisorio —con el 98,2 % de las mesas contabilizadas (110 de 112)—, sobre un total de 275 puntos de voto en juego, Futuro UNCo consiguió 145,3 puntos frente a los 129,6 obtenidos por Impulsar la UNCo.

La elección se definió a partir del sistema de voto ponderado por claustros. Futuro UNCo se impuso en dos de los cuatro sectores: docentes y graduados. En tanto, perdió en no docentes y por una diferencia mínima en estudiantes. En total, participaron 10.628 votantes sobre un padrón de 37.757 personas habilitadas.

La Lista 1 Futuro UNCo consiguió el 52,85% de los votos mientras que la Lista 2 Impulsar la UNCo obtuvo 47,17.

Además, la fórmula ganadora obtuvo la mayoría en las unidades electorales: venció en 10 de las 18. Ganó en el Centro Regional Universitario Bariloche, el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes y en las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Marinas, Humanidades, Ciencias Médicas, Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Derecho y Ciencias Sociales, además de la administración central.

Por su parte, la Lista N.º 2 se impuso en el Centro Regional Universitario Zapala, el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur y en las facultades de Ciencias del Ambiente y la Salud, Economía y Administración, Informática, Ingeniería, Lenguas y Turismo.

Las nuevas autoridades

Christian Lopes tiene 50 años, es doctor en Biología y licenciado en Ciencias Biológicas. Egresó del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente se desempeña como secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional en la gestión saliente encabezada por Beatriz Gentile y Paúl Osovnikar.

Lorena Higuera, de 51 años, es geógrafa con especialización en Sociología de la Agricultura Latinoamericana, también egresada de la UNCo. Se desempeña como profesora adjunta regular con dedicación exclusiva en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y cursa la etapa final de su tesis doctoral en Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Catamarca.