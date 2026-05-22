Elecciones en la universidad: Futuro UNCo apuesta a tecnicaturas, educación híbrida y a garantizar el financiamiento

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) tendrá dos listas compitiendo por el rectorado en las elecciones previstas para el 26 y 27 de mayo. La fórmula Christian Lopes – Lorena Higuera, por la lista Futuro UNCo, busca conducir la institución con un proyecto que, según sus referentes, apunta a proyectar la universidad hacia el futuro. La otra lista, Impulsar la UNCo, está encabezada por Carlos Espinosa y Ana Basset.

En diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, Higuera destacó que su lista no representa la continuidad, sino una propuesta de modernización académica. “Venimos generando un proyecto en el cual entendemos que hay que pensar una gestión que proyecte la Universidad Nacional del Comahue para el futuro”, afirmó Higuera, quien subrayó la importancia de incorporar tecnicaturas, trayectorias académicas reconocidas y la educación híbrida, combinando presencialidad y virtualidad.

“Hoy nuestros estudiantes, según la última inscripción, el 33% trabaja. No solamente estudia, sino que también principalmente trabaja. Nosotros tenemos que reparar en eso, hoy generalmente el estudiante se inserta a la universidad y quiere rápidamente ingresar a trabajar”, expresó la académica.

Lopes e Higueras representan la lista Futuro UNCo.

Higuera también destacó la función social de la universidad y su impacto en la región: “Nuestra universidad tiene cincuenta años y genera profesionales que se insertan en la matriz productiva regional de Comahue y Patagonia Norte. Esta trayectoria dialoga con la comunidad de Neuquén y Río Negro, y debemos fortalecerla”, señaló.

“Nuestra universidad se extiende desde el mar hasta la cordillera y eso no es tan sólo porque la universidad ofrece las carreras tradicionales, como abogacía, contabilidad… Venimos generando también en estos últimos cuatro años propuestas de tecnicaturas, porque desde Futuro UNCo decimos que nuestros estudiantes no son los mismos que hace diez años”, manifestó.

Resaltó la necesidad de ofrecer carreras que permitan la rápida inserción laboral sin descuidar la formación de grado y la continuidad educativa, especialmente para los estudiantes que trabajan mientras cursan.

La académica enfatizó, además, la importancia del perfil técnico y profesional de Lopes en la gestión universitaria para garantizar el financiamiento y la representación de la UNCo a nivel nacional. “Requerimos un candidato que pueda gestionar los créditos docentes y presupuestarios en la mesa de rectores. Sin crédito suficiente, no se consolida la universidad”, expresó Higuera, destacando que la lista Futuro UNCo apuesta a fortalecer vínculos con gobiernos provinciales, nacionales y el sector productivo, para garantizar la sustentabilidad institucional y académica de la universidad.