La reconversión de la Avenida Mosconi avanza en Neuquén y este fin de semana sumó una nueva complicación para los conductores. La Municipalidad informó que habrá un corte total en un cruce clave debido a trabajos de infraestructura que forman parte de la transformación integral de la traza.

La interrupción del tránsito comenzó este sábado 11 y se extenderá durante todo el domingo 12 de abril inclusive. Según detallaron desde el Ejecutivo municipal, la circulación quedará habilitada nuevamente el lunes 13, una vez finalizadas las tareas previstas.

El corte afecta específicamente al cruce de Don Bosco y Avenida Mosconi, un punto neurálgico para la circulación en la ciudad. Allí se realizarán trabajos considerados fundamentales dentro del proyecto, vinculados a la adecuación del terreno.

De acuerdo a lo informado, en el sector se ejecutará una intervención para llevar la calzada a nivel de subrasante, una etapa técnica clave que permite definir las cotas finales antes de avanzar con las capas estructurales del pavimento.

Desde el municipio destacaron que la obra avanza “a ritmo sostenido” y ya comienza a reflejar un cambio estructural en la fisonomía urbana. La transformación de la ex Ruta Nacional 22 contempla una avenida moderna con cuatro carriles por sentido, carriles de estacionamiento y un sistema pluvial que apunta a resolver problemas históricos de escurrimiento en la zona.

Mientras duren los trabajos, se recomienda a los conductores evitar el sector y optar por vías alternativas para prevenir demoras.

Cómo vienen los trabajos en los otros tramos

En el tramo 4, comprendido entre Linares y Gatica, en estos momentos se trabaja en la conformación de la subrasante y la base, etapas que definen los niveles finales previos al asfalto.

En simultáneo, se avanza en el tramo 6, entre Puente Carretero y calle Leales, donde se construirá un viaducto con dos carriles por sentido, que permitirá que Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo, mejorando la circulación y la seguridad vial. Allí en estos momentos se trabaja en la consolidación de la colectora sentido Neuquén- Cipolletti, la cual quedará habilitada para la circulación en sesenta días.