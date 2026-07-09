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ALERTA METEOROLÓGICA

Cierran senderos del Área Natural Protegida Río Azul- Lago Escondido por alerta de lluvias intensas

La Secretaría de Ambiente dispuso la clausura preventiva para resguardar la seguridad de visitantes y pobladores. Se anticipa precipitaciones abundantes con acumulados de hasta 150 milímetros en la cordillera

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 07:10
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El cierre permanecerá vigente hasta nuevo aviso

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro confirmó el cierre temporal de todos los senderos del Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE), ubicada en la zona cordillerana de El Bolsón luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitieran una alerta roja por lluvias intensas para la región cordillerana.

La medida busca resguardar la seguridad de visitantes, pobladores y personal que desarrolla tareas en el área, y permanecerá vigente hasta nuevo aviso. El pronóstico anticipa precipitaciones persistentes y abundantes para la madrugada de este jueves, con acumulados estimados entre 60 y 100 milímetros, que podrían alcanzar los 150 milímetros en forma localizada. En sectores de mayor altura también se esperan nevadas y precipitaciones mixtas.

Las condiciones meteorológicas incrementan significativamente el riesgo en ambientes de montaña y zonas agrestes. Se prevén crecidas repentinas de arroyos, deslizamientos de terreno, caída de ramas y árboles, además de dificultades para la circulación y las tareas de rescate. Por este motivo, se solicita a quienes tenían previsto realizar actividades recreativas o de senderismo que reprogramen sus visitas hasta que las condiciones sean seguras.

La secretaria de Ambiente, Judith Jiménez, subrayó que “la prevención es la principal herramienta para evitar situaciones de riesgo. Pedimos a vecinos y visitantes que respeten el cierre del área y no ingresen a los senderos mientras se mantenga vigente la alerta. Estas decisiones se toman para proteger la vida de las personas y permitir que los equipos trabajen de manera segura ante cualquier contingencia”.

Desde el organismo se recordó que las condiciones climáticas en el ANPRALE suelen presentar mayor intensidad que en las zonas urbanas, por lo que resulta fundamental respetar las disposiciones preventivas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales. Quienes tengan previsto visitar el área pueden consultar el estado actualizado de los senderos y novedades en www.anprale.com.

La Secretaría continuará monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico junto a los organismos competentes y comunicará oportunamente la reapertura de los circuitos cuando las condiciones permitan retomar las actividades de manera segura.

 

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