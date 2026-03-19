Cinco empresas presentaron sus ofertas para remodelar la cubierta del Balneoterapia de Copahue

El Ministerio de Infraestructura de Neuquén, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó a cabo la Licitación Pública número 02/26 para ejecutar la obra “Complejo Termal Copahue-Edificio Balneoterapia-Remodelación de Cubierta”, en la localidad de Caviahue-Copahue. Las cinco empresas que presentaron sus ofertas económicas fueron Saiquen Construcciones SRL; Filip SA; Saycon SRL; Limayser SRL; y SE.MI SA.



El presupuesto oficial asciende a $1.219.523.356 y el plazo de ejecución previsto es de 90 días corridos. La apertura de ofertas se realizó en la Sala Felipe Sapag de Casa de Gobierno.



Participaron del acto la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso; el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano; el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, Matías Ramos; además de la escribana general de Gobierno, Laura Miranda.



“Este es un día muy importante. Se trata de un proceso que se viene construyendo en base a una firme decisión del gobernador Rolando Figueroa, respecto del desarrollo estratégico de Caviahue-Copahue como polo turístico de nuestra provincia”, señaló Ferraresso.



En este sentido, afirmó que “desde el inicio de la gestión se ha trabajado en el desarrollo de diferentes proyectos que se van materializando en obras, como la ejecución de la Ruta 26, que acerca el asfalto al complejo termal. Todo esto es producto de una clara decisión de invertir en el desarrollo y en las mejoras de la infraestructura, en este caso para el complejo Balneoterapia”.



Ferraresso explicó que “se trata de una primera etapa, ya que a continuación se realizarán intervenciones en la Laguna del Chancho y se procederá a realizar un recambio de todas las instalaciones de gas. Se trabaja para llegar a la temporada de verano con la mayor cantidad de intervenciones en ejecución”.



Por su parte, Matías Ramos destacó que “la última gran obra en Copahue data desde hace unos 40 años. Esta es una obra fundamental, para un complejo que es visitado por turistas de todo el mundo, ya que nos va a permitir brindar un servicio de mayor calidad. En Copahue, la nieve y el vapor hacen un gran daño sobre las instalaciones”. Por último, Ramos agradeció a los equipos de trabajo de Obras Públicas y de Turismo y afirmó que “cuando se trabaja en equipo se ven los resultados”.



La obra

La intervención se desarrollará sobre una superficie total de 3.835 metros cuadrados y contempla la colocación de un sobre techo sobre la cubierta existente del edificio de Balneoterapia, que actualmente presenta diversas patologías producto de las condiciones climáticas y ambientales propias de la villa termal.



Los trabajos incluyen la colocación de aislación hidrófuga, estructura de soporte de madera, zinguería y tratamientos especiales de protección anticorrosiva, considerando la alta agresividad de los vapores sulfurosos y las condiciones de nieve y lluvia de la zona. También se realizará el recambio de luminarias en los aleros del edificio.



El complejo, ubicado en el predio del Ente Provincial de Termas de Neuquén dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, brinda alrededor de diez programas termales y doce servicios vinculados a la dermocosmiatría, kinesiología, fangoterapia, baños de vapor e inmersión, entre otros, y funciona durante la temporada que se extiende del 1 de diciembre al 30 de abril.