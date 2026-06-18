Cipolletti se convirtió en el primer municipio de Río Negro en adherir al sistema de etiquetado de viviendas, una herramienta que permite medir la eficiencia energética de cada inmueble y establecer parámetros para el diseño de políticas públicas en materia de urbanismo y sustentabilidad. La adhesión permitirá contar con información precisa sobre el consumo energético de las viviendas y orientar acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El sistema de etiquetado asigna una categoría de eficiencia a cada construcción, similar a la utilizada en electrodomésticos, lo que facilita identificar el nivel de consumo y las posibilidades de ahorro. El programa busca impulsar la construcción de viviendas más eficientes, reducir el impacto ambiental y promover el uso racional de la energía. En este contexto, Cipolletti se posiciona como pionera en la provincia, generando un antecedente para que otros municipios se sumen a la iniciativa.

La implementación del etiquetado permitirá además orientar programas de financiamiento y asistencia técnica, vinculados a la mejora de la infraestructura habitacional. El municipio resaltó que la medida se integra a una agenda de políticas públicas que priorizan la sustentabilidad y la innovación en el desarrollo urbano.

La Directora de Proyectos y Regulación de la Secretaría de Energía y Ambiente, María del Carmen Rubio, destacó la importancia de la adhesión municipal: “Es fundamental. Las leyes provinciales necesitamos que sean adheridas por los municipios para que las trabajen dentro de su comunidad y fomenten, en este caso, el sistema de etiquetado de vivienda y la construcción sustentable”.

Rubio explicó que la etiqueta aporta “un valor, un indicativo” sobre el consumo energético de cada vivienda, y remarcó que esta política implica “cambiar la forma en la cual construimos, pensando en los consumos energéticos, diseñando y utilizando materiales que hagan que las viviendas consuman cada vez menos energía”.

La adhesión de Cipolletti se suma a una política provincial que ya registra avances concretos. En diciembre de 2025, Río Negro emitió las primeras ocho etiquetas de eficiencia energética para viviendas ubicadas en cinco localidades, en el contexto de una prueba piloto orientada a promover el uso responsable de la energía en el sector residencial.

Además, la Provincia viene ampliando su red de profesionales habilitados para certificar viviendas. Según la Secretaría de Energía y Ambiente, Río Negro ya supera los 70 certificadores energéticos, y Bariloche y Cipolletti lideran el ranking de localidades con mayor cantidad de profesionales registrados.

En ese camino, Cipolletti se convierte en el primer municipio en adherir a la ley provincial y abre la puerta para que otras localidades avancen con herramientas similares, adaptadas a sus propias realidades urbanas.