Un vecino de Cipolletti que sufrió un robo en su vivienda terminó ganando una larga batalla judicial contra la compañía de seguros que debía responder por los daños. La empresa rechazó la cobertura porque la puerta de ingreso estaba cerrada, pero sin llave, una condición que nunca figuró en el contrato. Tras analizar el caso, la Justicia concluyó que la aseguradora actuó de manera indebida, la obligó a pagar la indemnización y además le impuso una multa por su conducta que viola le Ley de Defensa del Consumidor.

Todo comenzó cuando delincuentes ingresaron a la vivienda aprovechando la ausencia de sus ocupantes y se llevaron distintas pertenencias. Como cualquier cliente que paga mes a mes para estar protegido frente a este tipo de situaciones, el damnificado realizó la denuncia correspondiente y activó el seguro de hogar esperando recibir la cobertura prevista. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta favorable, recibió una negativa que lo dejó tan sorprendido como indignado.

La compañía BBVA Seguros Argentina argumentó que el acceso utilizado por los ladrones había quedado cerrado, aunque sin llave. Según su interpretación, esa circunstancia configuraba un riesgo excluido de la cobertura y por eso entendía que no tenía obligación de indemnizar al asegurado. El problema para la empresa era que esa exigencia nunca aparecía de manera expresa en las condiciones de la póliza firmada por ambas partes.

Frente a la negativa, el vecino decidió acudir a la Justicia. Allí, el juez que intervino en primera instancia examinó cuidadosamente el contrato y detectó el punto central del conflicto. La póliza exigía que los accesos permanecieran cerrados, pero en ningún apartado establecía que debían estar cerrados con llave ni advertía que la falta de esa medida implicara perder completamente el derecho a cobrar una indemnización por robo.

Además, durante el trámite judicial, la aseguradora intentó reforzar su postura con una nueva explicación. Sostuvo que el propietario habría dejado una llave al alcance de terceros y que eso permitió el ingreso desde el garage hacia el interior de la vivienda.

Sin embargo, esa estrategia tampoco prosperó. El magistrado entendió que la empresa no podía rechazar inicialmente la cobertura por una razón y luego intentar justificar su decisión con argumentos distintos cuando el caso ya estaba en los tribunales.

En ese contexto, la Cámara de Apelaciones de Cipolletti fue categórica. Los jueces remarcaron que la puerta contaba con un sistema que impedía abrirla simplemente accionando un picaporte desde el exterior y recordaron que la propia póliza contemplaba, en determinadas circunstancias, una eventual reducción de la indemnización por cuestiones de seguridad, pero nunca una exclusión total de la cobertura.

Finalmente, el tribunal confirmó la condena contra la aseguradora en todos sus términos. La empresa deberá hacerse cargo del daño material provocado por el robo de acuerdo con la suma asegurada vigente y también afrontar una multa civil prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.

Para los jueces, la compañía obligó al cliente a atravesar mediaciones y un extenso proceso judicial para obtener una prestación que debía haber recibido dentro del funcionamiento normal del seguro que contrató y pagó durante años.