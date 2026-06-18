La Policía de Río Negro desplegó este miércoles un amplio operativo de búsqueda en inmediaciones de la Ruta Provincial 65 y el puente de la Ruta Provincial 6, en Roca, para dar con el paradero de un hombre desaparecido desde el 12 de junio. Se trata de Axel Ezequiel Aguilar, oriundo de Chaco y residente en Allen.

Las tareas incluyeron la participación de la Brigada de Investigaciones, efectivos de la Comisaría 47° y la División Canes, quienes recorrieron la zona con rastrillajes coordinados por la Unidad Regional Segunda. El despliegue se mantiene de forma permanente, con recursos humanos y logísticos destinados a cubrir distintos puntos del área.

Aguilar mide 1,75 metros de estatura, es de tez trigueña, tiene ojos marrones y una cicatriz en la ceja derecha. Al momento de su desaparición vestía un jean cargo color mostaza y una campera tipo parka negra. La confirmación de identidad y características busca reforzar la colaboración ciudadana en una investigación que ya lleva varios días.

Axel Ezequiel Aguilar fue visto por última vez el 12 de junio

La Unidad Regional Segunda coordinó las acciones con equipos especializados, que realizaron recorridas terrestres y fluviales, además de inspecciones en sectores rurales y urbanos cercanos al lugar donde se lo vio por última vez. La presencia de la División Canes permitió ampliar el radio de búsqueda y sumar nuevas áreas de rastrillaje.

La Policía solicitó a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar de utilidad, se comunique de inmediato con el servicio de emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana. La colaboración ciudadana es considerada clave para avanzar en la investigación y aportar datos que permitan ubicar al joven.

El operativo se sostiene con la participación de distintos cuerpos policiales y es parte del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades remarcaron que la continuidad de los rastrillajes responde a la necesidad de cubrir todas las hipótesis y garantizar una respuesta institucional frente a la emergencia.