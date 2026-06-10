Una escena digna de una película de acción sacudió a Cipolletti cuando un hombre ingresó armado al CET N.º 9 y sembró el pánico entre un grupo de obreros que trabajaba dentro del establecimiento educativo. A los gritos, lanzó amenazas contra sus ex compañeros de trabajo y efectuó algunos tiros que por fortuna no dejaron personas heridas. Ahora enfrenta una causa penal por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de armas.

Qué pasó en la audiencia de formulación de cargos

El grave episodio fue reconstruido este jueves durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde la Fiscalía formuló cargos contra el acusado. Según la investigación, el sábado 1 de noviembre de 2025 durante la tarde, cuando el hombre llegó hasta el colegio ubicado sobre calle Mengelle decidido a enfrentar a trabajadores de una empresa constructora con la que había tenido conflictos luego de finalizar su relación laboral.

El hombre entró al establecimiento con una pistola negra y empezó a amenazar a viva voz a los obreros. Lo que parecía una discusión más entre ex compañeros escaló rápidamente a una situación de extrema tensión cuando sacó el arma delante de todos y efectuó al menos tres detonaciones dentro del predio escolar. Uno de los disparos impactó contra el techo, y los restantes en las inmediaciones donde se encontraba el grupo de trabajadores.

El hecho ocurrió fuera del horario escolar y durante un día sin clases, por lo que no había estudiantes ni docentes dentro del establecimiento. Sin embargo, la presencia de los obreros convirtió el episodio en una situación de riesgo. Durante la audiencia, la defensa oficial no presentó objeciones. Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la apertura de la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.