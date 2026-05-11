El tercer puente volvió a convertirse este lunes en el principal cuello de botella para miles de automovilistas que intentaban cruzar entre Cipolletti y Neuquén. Lo que hace un tiempo aparecía como una alternativa para descomprimir el puente carretero, ahora concentra gran parte del tránsito diario de la región.

Según el despacho que realizaron el periodista Juan Pablo Andréz junto al camarógrafo Bruno Calderón desde el móvil de AM550, durante el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, la situación más complicada en el tránsito de este lunes se registró en los accesos al tercer puente, donde las filas crecieron desde temprano y el tránsito avanzaba casi detenido.

Filas interminables rumbo al tercer puente

Las demoras más importantes aparecieron sobre Circunvalación y Ruta 151, en Cipolletti. Allí, la fila de vehículos pasaba el cruce con Mariano Moreno, en la zona urbana de la ciudad.

“Cruzan a paso de hombre”, describieron desde el móvil sobre el movimiento en la rotonda que conecta con el puente.

La congestión terminó impactando también en quienes circulaban desde Mariano Moreno hacia Cinco Saltos y en los automovilistas que llegaban desde esa localidad, que quedaron atrapados en el mismo embudo vehicular.

El puente carretero sigue cargado

En paralelo, el puente de Ruta 22 y Mosconi mantuvo la congestión habitual de cada mañana. Del lado cipoleño, en Pacheco y Ruta 22, también hubo una circulación intensa aunque todavía transitable.

Sin embargo, gran parte del movimiento más pesado parece haberse desplazado hacia el tercer puente, especialmente en las primeras horas del día.

Camiones y calles chicas desbordadas

En Neuquén, otro de los puntos críticos apareció en Leales y Lules, el desvío utilizado para retomar el puente carretero hacia Cipolletti.

Allí, la presencia de camiones mosquito redujo prácticamente a un carril el espacio de circulación y generó nuevas demoras en calles que no fueron pensadas para soportar semejante volumen de vehículos.

Una mañana marcada por las demoras

La postal volvió a repetirse: bocinazos, filas largas y vehículos avanzando lentamente en los principales accesos de la región.

Con el tercer puente absorbiendo cada vez más tránsito diario, los automovilistas enfrentaron otra mañana cargada de espera y demoras para cruzar entre Neuquén y Cipolletti.