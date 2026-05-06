La obra se incluyó en la Licitación Pública N° 09/26 y tendrá una duración estimada de 210 días corridos. Desde la Secretaría de Obras Públicas se informó que el objetivo principal es optimizar el flujo vehicular en una intersección clave de Cipolletti, dentro de un Programa Integral de Movilidad Urbana que busca acompañar el crecimiento económico y poblacional de la ciudad.

La intervención fue delegada por la Provincia de Río Negro a través del Ministerio de Obras Públicas, a cargo del arquitecto Alejandro Echarren, y se integra al Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial que desarrolla el municipio.

El intendente Rodrigo Buteler explicó en AM 550 que “es una de las obras más importantes en términos de ordenamiento vial. Estamos en un punto neurálgico de lo que es la producción frutícola, el desarrollo de Vaca Muerta. Y tenemos un plan de obra pública para ir acomodando ese problema de transito que tenemos. La Circunvalación es uno de los principales colectores que tiene la ciudad”.

La obra vial busca mejorar la circulación en un nodo estratégico

El proyecto contempla la construcción de la rotonda con accesos asfaltados, el entubado del canal de riego y del desagüe Curri Lamuel, la ejecución de cordón cuneta y la incorporación de señalización horizontal y vertical. Además, se prevé la modernización del alumbrado público con columnas metálicas de alta resistencia y luminarias LED de última generación, lo que permitirá garantizar mayor visibilidad y seguridad en el sector intervenido.

La obra apunta a reordenar la circulación, mejorar la transitabilidad y aportar infraestructura moderna para los vecinos, consolidando un esquema de movilidad urbana más seguro y eficiente.