Un paciente de Bariloche fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón Carrillo con diagnóstico de hantavirus. Su estado es estable y no requiere asistencia respiratoria, aunque permanece bajo observación constante.

Desde el área de Epidemiología se enviaron las muestras al Instituto Malbrán para determinar si se trata de una cepa local o de otra región, ya que el hombre había regresado recientemente del norte del país. La confirmación será clave para definir el origen del contagio y las medidas de control.

La pareja del paciente se encuentra aislada en su domicilio con síntomas leves, mientras que su hijo cumple aislamiento en la casa de su madre. Las autoridades sanitarias reforzaron el seguimiento epidemiológico y recordaron la importancia de mantener medidas preventivas frente al virus.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave transmitida principalmente por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), presente en la Patagonia. La infección puede producirse al inhalar partículas contaminadas en ambientes cerrados o al tener contacto directo con secreciones de roedores. Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolores musculares, cefalea y malestar abdominal, pudiendo evolucionar hacia cuadros respiratorios severos.

La confirmación de este caso en Bariloche se suma a antecedentes recientes en la región, donde ya se habían registrado episodios graves, incluso fatales, como el ocurrido en febrero de este año con un paciente de 39 años que falleció a las 48 horas de su internación.