La mañana arrancó con demoras y tensión en uno de los puntos más sensibles del Alto Valle. Desde temprano, docentes de Río Negro se apostaron en la zona de los puentes carreteros que conectan Neuquén con Cipolletti, en el marco del paro provincial de 48 horas convocado por el gremio Unter.

La presencia de manifestantes en un horario de alto flujo vehicular impacta de lleno en la circulación. Si bien no hay cortes totales, la dinámica de la protesta —con entrega de volantes a los automovilistas— ralentiza el tránsito y genera filas que crecen minuto a minuto.

Volanteada que ya se siente en el tránsito

La medida comenzó a primera hora y se concentra en el sector del expeaje, frente a Vialidad Nacional. Allí, docentes se ubican fuera de la calzada para visibilizar el reclamo, lo que obliga a los conductores a reducir la velocidad y provoca demoras.

Por el momento, el tránsito no está interrumpido. Sin embargo, la situación es cambiante y el impacto ya es visible en uno de los accesos más transitados de la región, justo cuando miles de personas intentan llegar a sus trabajos.

No descartan cortes en las próximas horas

Desde el gremio advirtieron que la modalidad podría endurecerse. La posibilidad de aplicar cortes intermitentes se mantiene abierta y podría modificar por completo el escenario actual.

En paralelo, Gendarmería se encuentra en el lugar aplicando el protocolo vigente para evitar bloqueos totales y garantizar la circulación.

Un reclamo que escala

La protesta forma parte del paro de 48 horas que Unter lleva adelante en toda la provincia este martes 5 y miércoles 6 de mayo. La medida responde a un conflicto con el gobierno rionegrino por la falta de convocatoria a paritarias.

Entre los principales reclamos, el gremio exige una recomposición salarial que lleve el sueldo mínimo docente a los dos millones de pesos, el pase de sumas no remunerativas al básico y la continuidad de la actualización por inflación con un índice patagónico.

Qué deben tener en cuenta los automovilistas

Quienes circulen entre Neuquén y Cipolletti deben prever demoras y considerar alternativas si es posible. La situación se mantiene en desarrollo y podría agravarse si se concretan cortes parciales.

Por ahora, el tránsito sigue habilitado, pero con complicaciones que ya afectan a uno de los puntos más transitados de la región en plena hora pico.