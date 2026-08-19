Tras semanas de silencio y apartado del cargo por decisión del Concejo Deliberante, el intendente de Allen, Marcelo Román, rompió el silencio luego del dictamen del procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, quien consideró que el cuerpo legislativo municipal se extralimitó en sus competencias al disponer su suspensión. Román calificó lo ocurrido como un “golpe de Estado institucional” y ahora espera que el Superior Tribunal de Justicia defina el conflicto de poderes.

El pronunciamiento del Procurador significó un nuevo capítulo en una disputa que mantiene en vilo a la política de Allen. Para Román, el dictamen fue contundente y representa un fuerte respaldo a la postura que viene sosteniendo desde que quedó separado de sus funciones.

“Fue un golpe de Estado institucional, no respetaron las instituciones y sobre todo la voluntad del pueblo”, expresó el intendente en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La frase volvió a poner en el centro de la escena la decisión adoptada por el Concejo Deliberante y elevó el tono de una pelea institucional que todavía no tiene resolución definitiva.

En ese sentido, Román hizo especial hincapié en el dictamen de Jorge Crespo. El procurador general intervino en el conflicto de poderes y sostuvo que el Deliberante se había excedido en las atribuciones que tiene para avanzar con la suspensión del jefe comunal.

A partir de ese pronunciamiento, el intendente decidió volver a hablar públicamente después de un período de silencio. “Hoy el señor Procurador General Dr. Jorge Crespo fue contundente en su dictamen. Ahora solo resta esperar la resolución definitiva del STJ”, manifestó.

Sin embargo, la pelea todavía está lejos de terminar. El dictamen del Procurador no constituye la resolución definitiva del conflicto, ya que será el STJ el que deberá determinar cómo continúa la disputa entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante.

Mientras tanto, Román busca sostener su posición también desde el respaldo ciudadano. En su mensaje, el intendente aseguró que mantiene su confianza tanto en la Justicia como en los vecinos de Allen, en una referencia directa al origen electoral de su mandato.

“Confío en Dios, en la voluntad del pueblo de nuestra ciudad y en la Justicia”, afirmó.



Además, el jefe comunal anticipó que podrían producirse novedades en los próximos días.

“Dentro de poco tiempo tendremos novedades. Gracias a todos”, cerró Román.

Así, después de varias semanas sin declaraciones públicas, el intendente volvió a escena con una acusación política de alto voltaje y con la mirada puesta en la Justicia.