La Municipalidad de Cipolletti anunció la apertura de nuevos cupos para participar en la 40° edición de La Corrida de la ciudad, que se realizará el sábado 7 de marzo a partir de las 20 sobre el circuito homologado de avenida Pacheco. Se habilitaron 2.000 cupos para la prueba familiar de 4 kilómetros y 100 para la prueba competitiva de 10.000 metros a través del sitio oficial del municipio.

La prueba, ya un clásico del calendario deportivo regional, contará con la presencia de 20.000 participantes de distintas ciudades del alto valle de Río Negro y Neuquén, 1.000 atletas y 500 familias con mascotas, consolidando su perfil social, cultural y deportivo. Además, se sumarán corredores internacionales y actividades complementarias que celebran cuatro décadas de trayectoria.

Del jueves 5 al domingo 8 de marzo, se podrá visitar el Primer Museo Histórico de La Corrida, en la sala de Visuales del Complejo Cultural Cipolletti. La muestra incluye fotografías, medallas, remeras y material audiovisual que relatan la historia de la competencia. La inauguración será el jueves 5 a las 8.30.

Leandro Domini, director de Deportes de la municipalidad de Cipolletti, en Grito Sagrado por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias comentó detalles inherentes a la 40ª edición de La Corrida

En tanto, el 10° Congreso de la Actividad Física se desarrollará el 5 y 6 de marzo en el CCC (Complejo Cultural Cipolletti) y el Complejo Deportivo Municipal. La convocatoria es abierta al público, especialmente a profesores, licenciados, kinesiólogos, médicos y estudiantes de educación física, con inscripción a través de https://congreso.cipolletti.gob.ar/.

Entre las actividades, el viernes 6 se entregarán remeras y kits para corredores a partir de las 18, luego de una conferencia de prensa a las 20 y una charla abierta de fútbol con dos ídolos y referentes de Boca Juniors y River Plate, Rolando “Flaco” Schiavi y Ariel “Burrito” Ortega a las 21.