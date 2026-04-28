Como cada último día hábil del mes, los trabajadores municipales de Neuquén recibirán sus salarios y, en esta oportunidad, con el aumento correspondiente al último trimestre del acuerdo salarial firmado en 2025.

El secretario de Finanzas de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, destacó en La Primera Mañana por AM550, que el pago se realiza íntegramente con recursos propios: “Lo hacemos con recursos propios, sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza y tiene que ver con tener las cuentas ordenadas, tener una administración eficiente de los recursos de vecinas y de vecinos que con mucho esfuerzo aportan con sus impuestos al municipio”.

Se aplicará el incremento correspondiente al IPC de enero, febrero y marzo, equivalente al 9,16%, que se sumará a los básicos de todas las categorías de trabajadores. Se trata del último tramo del acuerdo anual con el gremio Sitramune, y en los próximos días se dará a conocer el nuevo acuerdo salarial para el año completo.

Neuquén, ejemplo de autonomía financiera

“Nunca se solicitaron adelantos financieros de ninguna naturaleza a provincia. Es una conducta bastante habitual en distintos municipios de la provincia de Neuquén. La ciudad de Neuquén nunca tuvo que hacerlo. Por eso lo destacamos porque eso habla de la buena administración de los recursos”, remarcó Schpoliansky.

El alto nivel de recaudación tributaria permite mantener este esquema. La ciudad registra un 80% de cobrabilidad de tasas e impuestos, mientras que la mayoría de los municipios apenas alcanza entre 30 y 50%, según explicó el funcionario, quien además señaló que se debe a la combinación de obras públicas distribuidas en todos los barrios, fiscalización constante y una administración eficiente de los recursos.

"El alto grado de cumplimiento en el pago de los tributos locales te permite tener justamente buenos niveles de cobrabilidad. La ciudad tiene en promedio un 80% de cobrabilidad de sus tasas y contribuciones de sus impuestos de sus tributos. Eso es muy alto", expresó Schpoliansky.

Este modelo garantiza que los sueldos se abonen siempre en tiempo y forma, mientras los excedentes fiscales se destinan a infraestructura y desarrollo de la ciudad, consolidando la estabilidad financiera y la autonomía municipal.

Dos razones por las que los vecinos pagan impuestos

“Hay una cultura tributaria en la ciudad de Neuquén muy importante, muy significativa. Nosotros estimamos que o consideramos que tiene que ver con dos cuestiones: primero, con que efectivamente hay una contraprestación muy importante que el vecino y la vecina reciben. Es decir, hay mucha obra pública distribuida en toda la ciudad de Neuquén, en todos los barrios, y eso es perceptible, digamos uno lo ve, es tangible", declaró el funcionario.

El funcionario agregó que esta percepción genera confianza y acompañamiento: “Entonces, cuando la contraprestación es efectiva y se puede ver, el vecino y la vecina te acompaña con el pago de sus tributos”.

Además, destacó la importancia de la fiscalización: “La segunda tiene que ver con la fiscalización que se hace de las series de ingresos públicos, de modo tal de que pague quien tiene que pagar lo que tiene que pagar. Hay una fiscalización permanente. Eso te permite tener buenos niveles de recaudación tributaria que, sumados a la presencia del Estado municipal y a la administración eficiente de los recursos, justamente es lo que te ayuda a mantener las cuentas ordenadas y tener todos los compromisos saldados en tiempo y forma”.

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