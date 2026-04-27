Esta vez no hay cronograma largo ni espera por sectores. El Gobierno de Río Negro decidió ir directo: el viernes 1 de mayo, todos los estatales cobran en el mismo día y con el sueldo actualizado.

La fecha no es casual. Cae en el Día del Trabajador y llega con un combo que muchos venían esperando: aumento y un refuerzo en efectivo. Por un lado, los haberes de abril llegan con una suba del 5,65%, atada al índice de inflación del bimestre febrero-marzo. Es la aplicación automática de la cláusula por IPC, que busca que los sueldos no queden tan atrás.

Pero no es lo único. En la cuenta también aparecerá la segunda cuota de indumentaria: $125.000 que se suman al primer tramo, ya pagado a mediados de abril. Plata que, en la práctica, termina funcionando como un alivio extra en un contexto donde todo sube.

La otra novedad es la forma de pago. Esta vez no hay escalonamiento. Cobran todos juntos en una sola jornada, un solo depósito.

Cómo percibirán los sueldos, en Río Negro

Salud Pública: Incluye el pago de guardias y horas extras.

Seguridad: Personal de la Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario.

Educación: Docentes y porteros.

Ley 1.844 y Vialidad Rionegrina.

Pensiones de Bomberos Voluntarios.

Poderes Legislativo, Judicial y Organismos de Control.

Ante el anuncio, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “cumplir con los salarios en fecha y con aumentos es una decisión que refleja el orden de la Provincia y el respeto por cada trabajador”, y remarcó que “este es el camino: cuidar los recursos y sostener la previsibilidad para todas las familias rionegrinas”.