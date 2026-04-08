En Cipolletti, nadie que viva o haya vivido allí, podrá decir que, al menos alguna vez, no ha caminado por algún tramo de vías ferroviarias, a las ha atravesado, en alguna de esas calles que encuentran punto muerto allí por donde pasaba, o pasa, el tren.

Cipolletti es una ciudad en donde las vías del tren son usadas como veredas de tránsito por los peatones, e, incluso, por los ciclistas. Los pasos “a nivel” de peatones están allí donde las vías tienen su tendido centenario. No los ha construido la empresa ferroviaria, ni la Municipalidad, sino la gente, a fuerza de pasar siempre por el mismo sitio, como diseñan sus caminitos los animales en las praderas silvestres.

Esta es una realidad, tolerada y aceptada, e incluso bienvenida, en una ciudad laberíntica y crecida sobre antiguas chacras, como es, ciertamente, Cipolletti, al menos en algunos de sus sectores actualmente urbanizados.

Así, es común ver a las personas caminando entre los rieles, o atravesándolos para cruzar de un lado al otro de ese dique de contención que divide la ciudad, en el sector Oeste. Hace poco, la empresa concesionaria del servicio de trenes de carga, reforzó con travesaños de antiguos quebrachos las laderas de los pasos hechos por la gente y su caminar, pues estaban socavadas por los años, y ponían en riesgo la estabilidad de la vía.

La gente no dejará de pasar, ni de caminar por vías que acortan trayectorias, con trenes que existen más en el recuerdo o la imaginación que en la realidad, pues son muy pocas las formaciones que usan estos recorridos.

En la ciudad de los peatones en las vías, tal vez sea hora de que el municipio convalide estos pasos y trayectos, y los mejore, con señalética y medidas de seguridad como las que se usan para peatones en los pasos a nivel para vehículos. Porque, más allá de los diseños urbanísticos del Estado, la gente ha hecho los propios, los que realmente sirven a sus necesidades.