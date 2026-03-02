Un tren colisionó este lunes contra un automóvil en el cruce de las vías ubicado en Bejarano y 12 de Septiembre.

El hecho se registró pasadas las 12.30. Según relató un vecino a Mejor Informado, “el tren acaba de agarrar a un auto. Parece que uno de los dos no frenó”. Otra de las expresiones recogidas en el lugar fue: “No se vieron”.

A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos.

El cruce de Bejarano y 12 de Septiembre no cuenta con barreras preventivas. Vecinos del sector señalaron que se trata de una calle muy transitada, con circulación constante por la cercanía de oficinas, la terminal y dependencias de AFuVeN y del Ejército.