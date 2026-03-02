¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Marzo, Neuquén, Argentina
Cruce inseguro

Tren embistió un auto en cruce sin barreras en Neuquén Capital

El choque ocurrió este lunes, pasado el mediodía, en el cruce ferroviario de Bejarano y 12 de Septiembre. Un tren impactó contra el rodado en una zona sin barreras. No hubo heridos y vecinos reclaman medidas de seguridad.

Por Redacción

Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 16:48
Un tren colisionó este lunes contra un automóvil en el cruce de las vías ubicado en Bejarano y 12 de Septiembre.

El hecho se registró pasadas las 12.30. Según relató un vecino a Mejor Informado, “el tren acaba de agarrar a un auto. Parece que uno de los dos no frenó”. Otra de las expresiones recogidas en el lugar fue: “No se vieron”.

A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos.

El cruce de Bejarano y 12 de Septiembre no cuenta con barreras preventivas. Vecinos del sector señalaron que se trata de una calle muy transitada, con circulación constante por la cercanía de oficinas, la terminal y dependencias de AFuVeN y del Ejército.

