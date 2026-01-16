Un choque evitable que paralizó el Tren del Valle

Un episodio de imprudencia vial se volvió a repetir en la zona centro oeste de Neuquén y evidenció la complicada convivencia entre autos y transporte público. Un conductor impactó con su vehículo contra una formación del Tren del Valle, que circulaba desde Neuquén hacia Plottier, y obligó a que la formación se detenga y generó una fuerte reacción de enojo entre los pasajeros.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la zona centro oeste de la capital neuquina, a la altura de la calle Chaneton, cuando el tren llevaba apenas diez minutos de recorrido desde su salida del centro.

La maniobra que terminó en impacto

De acuerdo con el relato de pasajeros, la camioneta intentó cruzar cuando el tren ya avanzaba por la traza. El vehículo aceleró y la formación debió frenar de golpe, lo que derivó en el choque.

Aunque el impacto fue leve y dentro del tren no se percibió con fuerza, los daños quedaron a la vista en la SUV Volkswagen Taos involucrada.

“Se cansó de tocar bocina el tren”, relató un pasajero que viajaba en la formación.

Enojo, demoras y pasajeros que se bajaron

El choque generó malestar inmediato entre quienes viajaban hacia Plottier. La interrupción del servicio, sumada a la incertidumbre por el tiempo de espera, provocó enojo y repudio hacia el conductor del vehículo.

Varios pasajeros optaron por descender del tren y buscar otro medio de transporte para evitar llegar tarde a sus destinos, en una escena marcada por la bronca y la pérdida de tiempo.

Espera policial y servicio afectado

Tras el impacto, la formación quedó detenida a la espera de la llegada de la Policía para realizar las actuaciones y peritajes correspondientes. La situación afectó la normal circulación del Tren del Valle y volvió a encender el debate sobre la responsabilidad de los conductores en los cruces ferroviarios.

Un nuevo episodio que expone cómo una maniobra imprudente puede afectar a decenas de personas y poner en riesgo un servicio clave para la región.