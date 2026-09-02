Claude Staicos renunció este miércoles a su cargo como secretario de Prensa y Comunicación del Gobierno de Neuquén. El funcionario comunicó la decisión durante la tarde a través de sus redes sociales y explicó que cuestiones familiares le exigirán “el máximo tiempo y dedicación”.

Staicos agradeció especialmente al gobernador Rolando Figueroa y al equipo de gobierno por “la confianza profesional y el trabajo compartido”. La renuncia se produce después de una audiencia realizada este martes en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), vinculada con el conflicto familiar que atraviesa el funcionario.

La decisión llega luego de que, en esa instancia judicial, se alcanzara un principio de acuerdo y el hijo de Staicos regresara al domicilio paterno. A partir de este escenario, el funcionario resolvió dejar su cargo para concentrarse en su situación familiar.

Los motivos de la renuncia de Claude Staicos

Staicos explicó que su salida del Gobierno provincial responde a “cuestiones familiares” que demandarán su tiempo y dedicación.

En su publicación, no hizo mayores precisiones sobre la situación, aunque la renuncia ocurre en el marco de un proceso judicial relacionado con el vínculo con uno de sus hijos.

El funcionario había atravesado una situación similar en octubre de 2025, cuando tomó una licencia de su cargo por motivos familiares.

En aquella oportunidad había señalado que necesitaba dedicarse a la revinculación con su hijo y a la recomposición del vínculo familiar, después de un proceso judicial que, según había explicado entonces, contaba con una sentencia favorable y firme.