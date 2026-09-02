El gobierno de la provincia de Neuquén puso en marcha una nueva etapa de relevamiento sobre la Autovía Norte con el objetivo de reunir información técnica indispensable para concretar una obra largamente esperada por miles de conductores que utilizan diariamente ese corredor vial. Entre este miércoles 2 y el viernes 4 de septiembre, personal especializado realizará un censo de tránsito en el tramo comprendido entre la rotonda de Capex y el intercambiador vial de la Ruta Nacional 22, a la altura de China Muerta, en Plottier.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) solicitaron a los automovilistas circular con precaución debido a la presencia de trabajadores en distintos puntos de la traza. Todo se normalizaría a partir

Un paso clave para ampliar la Autovía Norte

El relevamiento forma parte de los estudios encargados por el Gobierno provincial para elaborar el proyecto ejecutivo que permitirá gestionar financiamiento y avanzar posteriormente con la licitación de la obra de duplicación de calzada.

La iniciativa busca extender la configuración de autovía —con dos carriles por sentido de circulación— desde la actual rotonda de Capex hasta el acceso a China Muerta, eliminando uno de los principales cuellos de botella que presenta hoy el corredor.

La información obtenida servirá para determinar con precisión la cantidad de vehículos que circulan diariamente y qué tipo de tránsito utiliza la vía, un dato fundamental para definir aspectos técnicos de la futura obra.

Vehículos pesados, un dato clave para el diseño

Según explicaron desde la DPV, el censo permitirá conocer si existe una alta proporción de camiones y transporte de carga en el sector. De confirmarse, el proyecto deberá contemplar refuerzos estructurales en la calzada para garantizar una mayor durabilidad y evitar deterioros prematuros.

Los equipos de trabajo permanecerán en el lugar entre las 8 y las 20 durante las tres jornadas previstas para el estudio, con el fin de obtener una muestra representativa del movimiento vehicular en distintos horarios.

Una obra estratégica para el crecimiento del área metropolitana

La Autovía Norte se consolidó en los últimos años como una alternativa fundamental para la conexión entre Neuquén, Plottier y las zonas productivas y logísticas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

El crecimiento demográfico del área metropolitana, sumado al aumento del transporte asociado a la actividad hidrocarburífera, incrementó significativamente la circulación en este corredor, especialmente en los accesos a la capital provincial.

Por ese motivo, la duplicación de calzada es considerada una obra estratégica para mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de viaje y acompañar el desarrollo económico de la región.

Precaución para quienes circulen por el sector

Desde la DPV remarcaron que no habrá cortes de tránsito durante el censo vehicular, aunque recomendaron reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando sobre la traza durante los tres días del relevamiento.

La recopilación de datos marcará un paso decisivo para completar la documentación técnica y avanzar hacia una obra que busca resolver uno de los puntos más congestionados de la red vial neuquina.