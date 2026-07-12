Cobro de regalías para la explotación minera: Novoa sostuvo que “hay que establecer reglas claras para los inversores”

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura de Neuquén analizó la semana pasada distintos puntos sobre el proyecto que crea un régimen de regalías mineras para la Provincia, el cual está impulsado por el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa. La iniciativa prevé establecer una escala que oscila entre el 2% y 3% según el grado de procesamiento que se realice sobre el material en origen.

El diputado provincial oficialista Ernesto Novoa habló en el programa Neuquen.AR que se emite por AM550 y sostuvo al respecto que “por un lado se establece un régimen de regalías y, por el otro, la reforma del Código Procesal Minero de la Provincia”. Dijo que “Neuquén tiene potencial para desarrollar la industria minera gracias a las obras de infraestructura en el centro y norte neuquino; es la posibilidad de dar empuje al paso internacional Pichachén”.

“Hay que establecer reglas claras, es muy importante que vengan inversores pero hay que estipular el grado de contribución”, expresó Novoa.

En ese sentido comentó: “Hay dos posiciones; cuando sea extracción en la Provincia será del 2% el sistema de regalías, mientras que cuando se saque fuera del territorio será del 3%. Es muy importante porque Neuquén tiene una expectativa grande del desarrollo del sector”.

Además, el diputado manifestó en AM550: “Esto está dentro del Súper RIGI implementado por el Gobierno nacional”, y aclaró sobre el porcentaje de regalías que “es el criterio que se aplica en Argentina y son los valores que se cobran en otros países mineros, con lo cual no podemos salir de un promedio aceptado y coherente”.

La iniciativa, por ahora, se trabaja en el ámbito de las comisiones, pero la idea es que sea aprobada por la Legislatura antes de fin de año.

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