Diputados neuquinos discuten la creación de un sistema de regalías por la explotación minera

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura de Neuquén analizó distintos puntos sobre el proyecto que crea un régimen de regalías mineras para la Provincia. La iniciativa prevé establecer una escala que oscila entre el 2% y 3% según el grado de procesamiento que se realice sobre el material en origen.

“El régimen hoy no existe y la Provincia no percibe ningún ingreso por este concepto”, sostuvo el legislador y presidente del cuerpo, Damián Canuto (PRO-Nuevo Compromiso Neuquino) al defender la implementación del nuevo gravamen que deberán tributar las empresas del rubro, en caso de aprobarse.

Uno de los puntos sobre los cuales giró el debate fue la implementación de un cobro inferior (2%) si el material extraído sufría algún tipo de proceso industrial dentro de la Provincia.

Desde la oposición, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) objetó que la rebaja podría constituirse en un beneficio para las empresas que se dedican a la extracción de arenas silíceas con destino a los pozos no convencionales de Vaca Muerta.

Desde el oficialismo le contestó el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), quien reivindicó los porcentajes que se establece en la norma al mencionar que se trata de las mismas cifras que utilizan otras provincias mineras al momento de establecer la base imponible del gravamen.

Novoa agregó que Neuquén se encuentra en una “etapa sustancial relacionada al desarrollo de la actividad petrolera” y va a requerir “grandes cantidades de materiales de 3ra categoría”. “Hoy hay canteras vinculadas a la demanda de Vaca Muerta y me parece justo que paguen regalías”, opinó.

Por su parte, Canuto aportó que gran parte de las arenas que se utilizan en la industria provienen de la provincia de Entre Ríos y que sería de utilidad conocer el aporte que Neuquén podría realizar a la actividad. Aclaró que traer la arena desde fuera de la región prevé un costo de flete adicional, lo cual podría traducirse en un beneficio para las canteras locales.

Al hablar sobre el tema, Cielubi Obreque (MPN) explicó que un gran porcentaje de la arena que demanda Vaca Muerta proviene de Entre Ríos y que en la zona se produce un “blend”, es decir, una mezcla especifica que requiere determinados estándares por la perfección que tiene que contener la arena que se utiliza en cada fractura.

En otro orden, desde Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz pidió precisiones sobre el coeficiente que se utiliza para determinar el valor de la Tasa Ambiental que prevé cobrar la normativa y también opinó que se incorporan ciertos beneficios a la empresa provincial Cormine al momento de tener un estatus preferencial por heredar automáticamente aéreas de concesiones descontinuadas.

A su turno, César Gass (JxC-UCR) se refirió a la necesidad de establecer parámetros sobre la utilización de los recursos provenientes del Fondo de Sustentabilidad Ambiental y respecto a las exenciones previstas por la normativa, sobre todo a las relativas a las extracciones para usos de investigación.