La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura de Neuquén comenzó a analizar el proyecto que establece un régimen de regalías para la explotación minera, iniciativa presentada por el gobernador Rolando Figueroa el pasado 1 de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias.

La propuesta fija un gravamen que deberán abonar las empresas que exploten minerales en la provincia. Actualmente, Neuquén no percibe regalías por esta actividad, por lo que la normativa busca crear un esquema de compensación económica por la extracción de recursos naturales no renovables.

Según el proyecto, las alícuotas oscilarán entre el 2% y el 3% del valor de boca de mina, dependiendo del grado de procesamiento que se realice en origen.

Cómo funcionaría el esquema de alícuotas

El sistema prevé porcentajes diferenciados según el valor agregado que las empresas incorporen al mineral dentro de la provincia:

2% si el mineral recibe valor agregado en origen .

3% si el recurso se comercializa sin ningún proceso de elaboración intermedio o final.

El objetivo es incentivar la industrialización local de los minerales y evitar que se exporten sin procesamiento.

El presidente de la comisión, Damián Canuto (PRO-NCN), explicó que la intención es “poder monetizar nuestros recursos”.

El legislador indicó que la iniciativa “crea a favor de la provincia una regalía que hoy no existe y que se inscribe como una compensación por la disminución del capital natural no renovable que es extraído del suelo y subsuelo neuquino”.

Fondo minero y control de la actividad

Además del esquema de regalías, el proyecto incluye otras herramientas institucionales para regular la actividad minera en Neuquén.

La iniciativa contempla la creación del Fondo de Desarrollo Minero y Sustentabilidad Ambiental (FODEMSA), destinado a financiar proyectos vinculados al desarrollo del sector y a la protección ambiental.

También establece una tasa específica para garantizar el control y fiscalización de la actividad minera en la provincia.

Debate por un nuevo Código de Procedimiento Minero

Durante la misma reunión, la comisión también inició el análisis de un nuevo Código de Procedimiento Minero.

Según explicó Canuto, la normativa vigente data de 1970, por lo que no incorpora aspectos claves introducidos por la reforma constitucional de 1994, especialmente en materia ambiental.

El legislador señaló que el objetivo es modernizar el marco legal de la actividad minera en Neuquén.

Cambios previstos en la normativa

Entre los principales puntos del nuevo código se incluyen:

Actualización de aspectos jurídicos y procesales .

Incorporación de referencias ambientales .

Implementación del expediente electrónico .

Digitalización de trámites y procesos administrativos.

Unificación de plazos procesales .

Adaptación al Código Procesal Civil adversarial recientemente sancionado por la Legislatura.

Próximos pasos en la Legislatura

Para continuar con el tratamiento de ambos proyectos, la comisión resolvió invitar a funcionarios de la Dirección de Minería de Neuquén a futuras reuniones.

Además, al inicio del encuentro se decidió enviar un pedido de informes al Ministerio de Turismo y Medio Ambiente para conocer detalles sobre la asignación de tierras destinadas a la extracción de áridos en la zona de Pulmarí.