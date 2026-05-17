La provincia de Neuquén puso en marcha la segunda etapa del programa Clubes Sociales, una política pública destinada a fortalecer el funcionamiento de clubes y asociaciones deportivas mediante asistencia económica para obras y equipamiento. La presentación oficial se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo y contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de instituciones deportivas.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, explicó que el programa contempla aportes de hasta 50 millones de pesos por institución para proyectos de infraestructura y compra de materiales homologados. “Tenemos clubes del norte, del sur y del centro de la provincia. Algunos más consolidados y otros en etapa de crecimiento, pero todos utilizan este aporte para seguir fortaleciendo el deporte en sus comunidades”, afirmó.

De acuerdo con los datos oficiales, la inversión acumulada entre ambas etapas supera los 6 mil millones de pesos y alcanza a más de 100 entidades deportivas neuquinas.

Las obras impulsadas a través del programa incluyen mejoras en gimnasios, construcción de sanitarios, ampliación de salones, iluminación y acondicionamiento de distintos espacios utilizados por clubes y asociaciones. Codermatz destacó además el trabajo cotidiano de dirigentes y entrenadores en cada localidad y señaló que el deporte funciona como una herramienta de inclusión y prevención social.

“Es mejor tener un chico en un club practicando un deporte que en la calle o encerrado en su casa con un teléfono o una computadora”, expresó la funcionaria.

En esta nueva etapa, 24 instituciones renovarán el financiamiento ya recibido anteriormente y otras 12 accederán por primera vez al programa provincial. Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa también remarcó durante el acto la importancia de garantizar igualdad de oportunidades para jóvenes y niños a través del acceso al deporte y la vida comunitaria.