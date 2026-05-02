“Es una vidriera para todo el país”: Codermatz destacó la fuerte presencia de Neuquén en la Feria del Libro

Neuquén mostró su producción cultural y reforzó su política deportiva con datos concretos. La provincia participa con 115 autores, 27 editoriales y más de 1800 libros en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, mientras avanzó con un esquema de becas para deportistas de alto rendimiento.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, brindó detalles en diálogo con Pancho Casado en Informe Semanal por AM550. Destacó el impacto de la presencia neuquina en el evento cultural más importante del país.

La agenda neuquina combinó promoción cultural con articulación regional dentro del Ente Cultural Patagónico.

“Estamos muy contentos con los resultados. Es una vidriera para todo el país de los autores neuquinos”, afirmó. Y agregó: “Surgieron muchas imágenes de Neuquén en medios nacionales”.

La funcionaria explicó que la participación se dio en el marco del Ente Cultural Patagónico, que reúne a las provincias del sur. “Mañana es el Día de Neuquén en la feria. Es nuestra presentación oficial y vamos a estar allí”, señaló.

56 becas deportivas para 21 disciplinas

En paralelo, el ministerio entregó 56 becas a deportistas que compiten en el exterior. El programa alcanza a representantes de 21 disciplinas y contempla tres niveles según trayectoria.

“Son deportistas de alto rendimiento que en su mayoría vienen de clubes de barrio y hoy representan al país”, explicó Codermatz.

Los montos mensuales llegan a 500 mil pesos para quienes compiten en Juegos Olímpicos o Panamericanos, 400 mil para seleccionados en torneos internacionales y 300 mil para atletas en proyección.

Codermatz destacó que la Feria del Libro funcionó como plataforma para visibilizar el trabajo de escritores neuquinos y fortalecer la industria editorial regional.

“Este año aumentamos los montos y extendimos la beca de 10 a 12 meses”, indicó. Además, sumaron un incentivo por resultados: “Incorporamos ‘Neuquén en el podio’, con premios por medallas. El oro olímpico alcanza los 10 millones de pesos”.

50 millones para los clubes neuquinos

La ministra remarcó que el acompañamiento también llega a instituciones barriales. “Tenemos un programa de hasta 50 millones de pesos para clubes con personería jurídica”, explicó. El financiamiento permite mejorar infraestructura o comprar equipamiento. “Ya acompañamos a 92 clubes en toda la provincia”, precisó.

Sobre la Ciudad Deportiva de Neuquén capital, aseguró que el espacio mantiene actividad constante. “Hay clubes, escuelas y chicos todo el tiempo. Queremos que sea el polo deportivo de la provincia”, sostuvo.

“Estamos mejorando iluminación, accesos y proyectamos un natatorio con pileta olímpica y semi olímpica. Estimamos iniciar en la segunda mitad del año”, adelantó.

El acompañamiento a los emprendedores

La funcionaria confirmó que las becas deportivas son compatibles con las becas educativas Gregorio Álvarez. Además, mencionó un proyecto de ley para acompañar a estudiantes deportistas. “Necesitan flexibilidad por entrenamientos y competencias. Lo trabajamos con el Consejo Provincial de Educación”, indicó.

En paralelo, el ministerio impulsa programas en escuelas como “Recreo” y “Cerca de la escuela”, que promueven la práctica deportiva. También se desarrolla la Expo Vocacional en distintas ciudades. “Permite a los estudiantes conocer ofertas académicas y laborales”, explicó.

En materia económica, Codermatz destacó líneas de crédito para jóvenes. “Hay financiamiento de hasta 5 millones para emprendedores no formalizados y hasta 30 millones para proyectos ya constituidos”, detalló. “Muchos jóvenes hoy eligen emprender. Estas herramientas ayudan a crecer”, afirmó.

El despliegue de políticas culturales, deportivas y productivas marca una estrategia provincial que busca sostener el desarrollo juvenil en todo el territorio neuquino, con impacto tanto en la capital como en el interior.

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