La comisión especial que trabaja en la reforma del Código Contravencional de Neuquén realizó este lunes una reunión en Zapala para recoger propuestas de vecinos y autoridades de la Región del Pehuén sobre conflictos de convivencia que podrían incorporarse a la nueva normativa provincial.

Del encuentro participaron legisladores provinciales, jueces de paz, concejales, representantes municipales y vecinos de Zapala, Las Lajas, Mariano Moreno y Bajada del Agrio. La actividad fue encabezada por el diputado Matías Martínez, presidente de la comisión especial, y contó con la participación del legislador Marcelo Bermúdez, secretario del cuerpo.

Entre los principales reclamos surgieron la necesidad de regular la venta en la vía pública, los ruidos molestos, la formación de basurales clandestinos, el funcionamiento de camiones durante la madrugada y la disponibilidad de espacios adecuados para el cumplimiento de sanciones contravencionales.

Vecinos pidieron incorporar nuevos conflictos al Código

La reunión se realizó en el salón del BPN de Zapala y formó parte de la ronda de consultas que impulsa la Legislatura para elaborar un nuevo Código Contravencional con alcance en toda la provincia.

Durante el intercambio, los vecinos expusieron situaciones que afectan la convivencia diaria y que, según señalaron, requieren respuestas más claras por parte del Estado.

Entre los planteos más repetidos aparecieron:

Ruidos molestos en horarios nocturnos.

en horarios nocturnos. Venta de vehículos y ocupación del espacio público .

. Formación de microbasurales a cielo abierto .

. Restricciones para el funcionamiento de camiones durante la madrugada.

Condiciones de detención para quienes incumplan sanciones contravencionales.

Cómo será el nuevo Código Contravencional de Neuquén

El objetivo de la reforma es actualizar la normativa vigente y establecer reglas homogéneas para toda la provincia.

Según explicó Matías Martínez, el trabajo busca identificar los conflictos particulares de cada región para construir un marco legal que permita mejorar la convivencia ciudadana.

“Queremos abordar los ejes de conflictividad por regiones para conocer las particularidades de cada localidad y generar reglas claras que garanticen la buena relación entre los vecinos”, señaló el legislador.

La intención es que las nuevas disposiciones contemplen problemáticas que hoy generan reclamos frecuentes pero que no siempre encuentran respuesta en los marcos legales existentes.

Qué conductas podrían quedar alcanzadas por la nueva normativa

El secretario de la comisión, Marcelo Bermúdez, explicó que la reforma apunta a cubrir situaciones que no encuadran dentro del Código Penal ni tampoco son abordadas adecuadamente por los códigos locales de faltas.

El legislador sostuvo que existen numerosas conductas que afectan la convivencia y que actualmente quedan en una zona gris desde el punto de vista sancionatorio.

Entre los ejemplos mencionados aparecen:

Riñas entre particulares.

Ocupación indebida de espacios públicos.

Inconductas vinculadas a la contaminación ambiental.

Incumplimientos relacionados con la convivencia vecinal.

Según Bermúdez, el nuevo texto buscará establecer herramientas concretas para evitar que este tipo de situaciones queden sin consecuencias.

El impacto de los reclamos sobre ruidos y espacio público

Los pedidos realizados en Zapala coinciden con discusiones que ya se desarrollan en otras ciudades neuquinas.

En distintos municipios se debate desde hace años cómo abordar conflictos relacionados con los ruidos molestos, la utilización del espacio público y determinadas actividades informales que generan tensiones entre vecinos. Casos similares también aparecen en la actualización de códigos de convivencia y contravencionales de otras localidades de la provincia.

La incorporación de estos temas al nuevo Código podría traducirse en multas, sanciones administrativas o mecanismos de intervención temprana, aunque el texto definitivo todavía se encuentra en elaboración.

Un cambio que busca alcance provincial

Uno de los principales objetivos de la comisión es evitar diferencias significativas entre localidades respecto de las herramientas disponibles para abordar conflictos de convivencia.

Por eso, las consultas se realizan en distintas regiones de Neuquén para identificar problemáticas comunes y también situaciones específicas de cada zona.

La Región del Pehuén sumó ahora una serie de reclamos vinculados principalmente a la convivencia urbana, el ordenamiento del espacio público y el cuidado ambiental.