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Alarma en la zona

Columna de humo visible: se desató un incendio en el barrio Don Bosco III de Neuquén

Los vecinos dieron aviso a los Bomberos, la Policía y los servicios de emergencia. Dotaciones se dirigieron al lugar para combatir las llamas.

Por Redacción

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 16:58
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Un incendio de importantes proporciones se desató esta tarde en el barrio Don Bosco III de Neuquén. De acuerdo con las primeras informaciones, las enorme columna de humo negro generó preocupación entre los vecinos, quienes avisaron de inmediato a los  Bomberos, la Policía y los servicios de emergencia.

Para combatir el fuego, distintas dotaciones de bomberos se dirigieron al lugar. Al momento de la publicación de este artículo, no hay confirmación oficial sobre la existencia de personas heridas ni sobre el origen del  incendio.

Noticia en desarrollo.-

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