Un incendio de importantes proporciones se desató esta tarde en el barrio Don Bosco III de Neuquén. De acuerdo con las primeras informaciones, las enorme columna de humo negro generó preocupación entre los vecinos, quienes avisaron de inmediato a los Bomberos, la Policía y los servicios de emergencia.

Para combatir el fuego, distintas dotaciones de bomberos se dirigieron al lugar. Al momento de la publicación de este artículo, no hay confirmación oficial sobre la existencia de personas heridas ni sobre el origen del incendio.

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