Un amplio operativo de emergencia se desplegó este jueves en Cipolletti por el traslado de un paciente en estado grave hacia una clínica de Neuquén capital, en el marco de un protocolo de “código rojo” activado por personal sanitario y organismos de seguridad.

El procedimiento comenzó en la zona de Leben Salud y movilizó a efectivos de la Policía de Río Negro, personal policial de Neuquén, inspectores municipales, Defensa Civil y Protección Civil. La ambulancia fue escoltada por varios patrulleros durante todo el recorrido hasta la clínica Pasteur de Neuquén.

Según pudo saber Mejor Informado a través de fuentes de Protección Civil de Cipolletti, el operativo fue solicitado por la institución médica para garantizar un traslado rápido y seguro del paciente crítico. Hasta el momento, no se difundió la identidad de la persona ni las causas que derivaron en el código rojo.

Un operativo que paralizó parte del tránsito

Vecinos que circulaban por la zona reportaron una fuerte presencia policial en distintos puntos estratégicos de la ciudad. En la intersección de Ruta 22 y Ruta 151 se observaron al menos dos patrulleros, mientras que otros móviles acompañaban a la ambulancia sobre calle Pacheco.

Además, una inspectora municipal realizó cortes preventivos sobre calle Rivadavia para despejar el recorrido sanitario. La situación provocó largas filas de vehículos que, según testigos, llegaban hasta inmediaciones de O’Higgins.

“Nos dijeron que era un código rojo y que estaban colaborando con el operativo”, relató uno de los automovilistas afectados por el corte de tránsito.

Qué significa un “código rojo” en salud

En el ámbito sanitario, un código rojo se activa cuando un paciente presenta una condición de extrema gravedad y requiere un traslado urgente bajo máxima prioridad.

Este tipo de procedimientos suele involucrar coordinación entre hospitales, clínicas privadas, fuerzas policiales y organismos de emergencia para reducir tiempos de circulación y garantizar que la ambulancia llegue sin demoras.

En este caso, el destino final del traslado fue la clínica Pasteur, uno de los centros de mayor complejidad de Neuquén capital.

Participaron organismos de dos provincias

El operativo tuvo una articulación conjunta entre distintos organismos de Río Negro y Neuquén. Según confirmaron desde Protección Civil, participaron:

Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti

Policía de Río Negro

Defensa Civil de Neuquén

Policía de Neuquén

Personal sanitario vinculado a Leben Salud

La coordinación interprovincial permitió liberar corredores clave y agilizar el ingreso de la ambulancia hacia Neuquén.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente el estado actual del paciente trasladado ni los motivos médicos que derivaron en la activación del protocolo de código rojo.