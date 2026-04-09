Un allanamiento realizado en el barrio Don Bosco III de Neuquén terminó con el secuestro de armas de fuego y la detención de un hombre, en el marco de una causa por violencia que se tramita en la Justicia provincial.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana del jueves, alrededor de las 9, en una vivienda ubicada sobre calle Lorenzo Creasse. La diligencia fue ejecutada por personal de la Comisaría 41, bajo una orden judicial vinculada a una causa enmarcada en la Ley 2212, que interviene el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 6.

Durante el procedimiento, los efectivos no solo inspeccionaron el domicilio, sino también un vehículo tipo trafic estacionado en el lugar, donde pernoctaba un hombre. Fue allí donde se produjo el hallazgo clave. Dentro del rodado, la policía encontró una mochila que contenía armas de fuego, lo que motivó la intervención de personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, se secuestró un pistolón calibre 32 con dos cartuchos en su interior, además de un arma calibre 22 corto con tres municiones en el cargador y una en recámara.

Ante esta situación, la Fiscalía de Delitos contra las Mujeres y Delitos Sexuales, a cargo del fiscal Faustino Zavala, dispuso en primera instancia la demora del hombre, quien fue trasladado a la unidad policial para el cumplimiento de las diligencias de rigor.

Con el avance de la causa y tras analizar los elementos secuestrados, horas más tarde se resolvió su detención formal. La medida apunta a avanzar con la formulación de cargos, prevista en la Ciudad Judicial.

En paralelo, también se notificaron medidas cautelares en relación con la denunciante, en línea con las disposiciones de la Oficina de Violencia.

El caso se enmarca en una investigación por violencia que derivó en el secuestro de armas, un factor que agrava la situación procesal del detenido y refuerza la intervención de la fiscalía especializada.