El juez Lucas Yancarelli dispuso este jueves la suspensión del juicio a prueba (probation) para tres directivos de la empresa Comarsa, en la causa por contaminación con residuos petroleros sin tratar, en el Parque Industrial de la capital neuquina, por lo que, de cumplir con las condiciones que impone la Justicia, todo quedará resuelto sin más trámites, una vez superada la etapa de impugnaciones posibles.

Los directivos de Comarsa estaban imputados como responsables de la contaminación, comprobada por los fiscales. Ahora, deberán cumplir pautas de conducta, concretar donaciones en dinero, y, fundamentalmente, sanear el lugar contaminado en el plazo de un año, y el subsuelo del mismo lugar (también afectado) con un plazo máximo de tres años.

Según se informó al término de la audiencia judicial, entre las reglas de conducta impuestas a los imputados, “dos de ellos deberán haber saneado, en el término de un año, y en su totalidad, los residuos petroleros sin tratar que quedaron en el predio de la planta de tratamiento; y un plazo de tres años para remediar el subsuelo que, según los últimos informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados”.

Se apuntó también que además deberán realizar una donación a un hospital público (el monto y el destino deberá ser acordado en el término de 15 días), y también deberán fijar domicilio, presentarse semestralmente ante la Dirección de Población Judicializada, “abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos”.

Para el tercer imputado la suspensión de juicio a prueba es por el término de dos años, y además de cumplir con las reglas de conducta establecidas, “deberá realizar una donación de 10 millones de pesos a la dirección de medioambiente de la provincia”.

El juez Yancarelli consideró que “esta es una salida que tiene como objetivo solucionar el principal conflicto y el problema de fondo, que consiste en sanear el daño ambiental causado para evitar daños en la salud de los vecinos de Neuquén”.

También destacó que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta implicará “retrotraer la situación al momento actual y reanudar el proceso penal”.

La fiscalía y los abogados de la querella hicieron reserva de impugnación de lo resuelto, por lo que la medida no está firme, y será revisada por otro tribunal.