La gran obra en Avenida Mosconi comenzará a modificar la circulación en un punto clave para el tránsito en el alto valle. El próximo sábado inician los desvíos para trabajar en la zona de los puentes carreteros. Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano del municipio capitalino, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que se modifica la circulación "para quienes van en sentido Neuquén–Cipolletti".

"Estamos terminando de pavimentar las calles por las cuales se va a dar esa circulación. Para ubicarse: antes de llegar a la estación de servicio Puma hay que doblar a la derecha, pasar por atrás y tomar una calle hasta llegar a Obrero Argentino, que conecta directamente con el puente" explicó el funcionario.

Esperan que los trabajos en el sector se extiendan por dos meses

Nicola resaltó que "este tramo se va a trabajar durante 60 días y, pasado ese plazo, vamos a habilitar los dos carriles más el carril de estacionamiento para que la gente pueda seguir directamente hacia el puente". El secretario evaluó que es un desvío transitorio dentro de una obra que dura un año en ese sector.

Las alternativas que van a tener quienes quieran dirigirse hacia Río Negro son dirigirse por Aguado hasta Obrero Argentino y la otra es avanzar un poco más, tomar por Lules, luego Río Uruguay y también salir por Obrero Argentino hacia el puente. Nicola comentó que "estas calles se están pavimentando para que queden en condiciones y van a tener dos carriles de circulación".

La obra implica ampliar los espacios verdes a lo largo de la avenida

El funcionario explicó que las plantas y árboles que se están sacando se están reciclando. "El vivero municipal recibió muchas plantas para reubicarlas en distintos sectores. También llevamos ejemplares a Parque Norte y a la meseta, donde estamos desarrollando la planta de mantenimiento vial" detalló.

"Esa misma dinámica se va a mantener a medida que avance la obra, vamos a multiplicar por diez la cantidad de plantas", destacó. El secretario adelantó que "el proyecto final tiene una superficie equivalente a 25 plazas en espacios verdes a lo largo de toda la obra. Va a haber arbustos, césped y arbolado urbano".

Con respecto a los primeros tramos que entraron en obra, Alejandro Nicola resaltó que "entre Gatica y Lanín ya se terminó el retiro de materiales de la vieja traza y en algunos sectores se está colocando la base para el asfalto. También estamos trabajando en el cordón cuneta que va a delinear el boulevard central, que tendrá cuatro metros de ancho y un espacio verde. Debajo de ese sector va mucha infraestructura eléctrica". En esta etapa, "se están instalando conductos, bases y todo lo necesario para la iluminación central, además de cañerías para semáforos, fibra óptica, cámaras de seguridad y de tránsito" enumeró el funcionario.

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