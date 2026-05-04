Este próximo 5 y 6 de mayo Chos Malal será sede de una nueva Expo Vocacional de Neuquén. El evento ya cuenta con 850 inscriptos de la región del Alto Neuquén y se posiciona para ser un espacio clave para la

El evento está destinado a estudiantes de nivel medio próximos a egresar, tanto de la localidad como de otras instituciones de la Región del Alto Neuquén, y busca ofrecer información sobre las distintas alternativas de formación superior disponibles.

La exposición líder en toda la Patagonia en lo que refiere a carreras y oficios inaugura en el norte de la Provincia el calendario de este año, con presencia confirmada en Zapala y Neuquén durante el segundo semestre.

En las charlas se exploran herramientas vinculadas al autoconocimiento, los proyectos de vida y la autodetección de intereses y habilidades. Para las personas interesadas, los espacios se reservan a través del correo electrónico charlasexpovocacional@gmail.com.

Además de los espacios de las charlas, en la edición en Chos Malal los estudiantes tomarán contacto directo con la propuesta académica de 28 instituciones educativas públicas y privadas, accediendo a una multiplicidad de alternativas de estudio superior: cursos y carreras técnicas, de grado y posgrado.

Participación y propuestas de la UNCo

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) participará de manera activa en la Expo Vocacional de Chos Malal, organizada por ECYDENSE y el Gobierno de la Provincia de Neuquén.

El equipo de la Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil (DOIE) de la UNCo estará presente para difundir la oferta académica de la institución y acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de sus trayectorias educativas.

Por otro lado, la UNCo brindará el 7 de mayo en la sede local del Centro Regional Universitario Zapala (CREUZA) un Seminario-Taller de Actualización Docente destinado a asesores pedagógicos y docentes del ciclo superior de escuelas secundarias. La actividad, coordinada por el Psicólogo y Profesor Jorge Saes, responsable del Departamento de Orientación y Seguimiento de la DOIE, se desarrollará de 9 a 13 horas.

Ese mismo día, en dos turnos (de 14 a 17 y de 19 a 21:30 horas), se llevará adelante un Taller de Orientación Vocacional destinado a estudiantes secundarios de planes de estudio de tres y cuatro años. Además de las dinámicas de reflexión sobre intereses y proyectos personales, se difundirá la oferta de carreras de la UNCo y se brindará información sobre beneficios y servicios que la institución otorga a sus estudiantes, junto con detalles relevantes para el ingreso 2027.