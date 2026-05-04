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5 y 6 de mayo

Más de 800 jóvenes buscan su futuro en la Expo Vocacional de Chos Malal

Más de 20 instituciones públicas y privadas presentarán sus propuestas durante los dos días de Expo para elegir qué estudiar en la zona.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 15:03
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Dos días para conocer las propuestas educativas de la región, de forma gratuita.

Este próximo 5 y 6 de mayo Chos Malal será sede de una nueva Expo Vocacional de Neuquén. El evento ya cuenta con 850 inscriptos de la región del Alto Neuquén y se posiciona para ser un espacio clave para la 

El evento está destinado a estudiantes de nivel medio próximos a egresar, tanto de la localidad como de otras instituciones de la Región del Alto Neuquén, y busca ofrecer información sobre las distintas alternativas de formación superior disponibles.

La exposición líder en toda la Patagonia en lo que refiere a carreras y oficios inaugura en el norte de la Provincia el calendario de este año, con presencia confirmada en Zapala y Neuquén durante el segundo semestre.

En las charlas se exploran herramientas vinculadas al autoconocimiento, los proyectos de vida y la autodetección de intereses y habilidades. Para las personas interesadas, los espacios se reservan a través del correo electrónico charlasexpovocacional@gmail.com.

Además de los espacios de las charlas, en la edición en Chos Malal los estudiantes tomarán contacto directo con la propuesta académica de 28 instituciones educativas públicas y privadas, accediendo a una multiplicidad de alternativas de estudio superior: cursos y carreras técnicas, de grado y posgrado.

Participación y propuestas de la UNCo

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) participará de manera activa en la Expo Vocacional de Chos Malal, organizada por ECYDENSE y el Gobierno de la Provincia de Neuquén.

El equipo de la Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil (DOIE) de la UNCo estará presente para difundir la oferta académica de la institución y acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de sus trayectorias educativas. 

Por otro lado, la UNCo brindará el 7 de mayo en la sede local del Centro Regional Universitario Zapala (CREUZA) un Seminario-Taller de Actualización Docente destinado a asesores pedagógicos y docentes del ciclo superior de escuelas secundarias. La actividad, coordinada por el Psicólogo y Profesor Jorge Saes, responsable del Departamento de Orientación y Seguimiento de la DOIE, se desarrollará de 9 a 13 horas.

Ese mismo día, en dos turnos (de 14 a 17 y de 19 a 21:30 horas), se llevará adelante un Taller de Orientación Vocacional destinado a estudiantes secundarios de planes de estudio de tres y cuatro años. Además de las dinámicas de reflexión sobre intereses y proyectos personales, se difundirá la oferta de carreras de la UNCo y se brindará información sobre beneficios y servicios que la institución otorga a sus estudiantes, junto con detalles relevantes para el ingreso 2027.

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