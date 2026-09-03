La Expo Vocacional de Neuquén se prepara para una nueva edición con grandes expectativas y una propuesta que busca acercar a los estudiantes de toda la provincia a distintas alternativas de formación. El encuentro se desarrollará durante tres días, de 9 a 17, en el Espacio Duam, y reunirá a cerca de 60 instituciones educativas, tanto del ámbito público como privado.

En diálogo con el programa La segunda mañana, que se transmite por AM550, Matías Lamboglia, director de comunicación de Ecydense, brindó detalles de la iniciativa y destacó el crecimiento que tuvo la Expo en los últimos años. Según explicó, la propuesta se convirtió en un espacio cada vez más amplio, con instituciones que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país. “El fin último de la Expo es que el abanico de opciones sea lo más amplio posible”, señaló.

Matías Lamboglia, director de comunicación de Ecydense, brindó detalles de la propuesta en AM550.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la puesta en funcionamiento de seis auditorios en simultáneo, un récord para la Expo. Allí se desarrollarán charlas generales vinculadas con la orientación vocacional, el autoconocimiento y el proceso de tomar decisiones sobre el futuro. Desde la organización aclararon que no se trata de presentaciones específicas sobre determinadas carreras o instituciones, sino de espacios pensados para brindar herramientas que ayuden a los jóvenes a descubrir sus intereses y posibilidades.

Lamboglia también remarcó la diversidad de situaciones con las que llegan los estudiantes. Algunos ya tienen definida una carrera, mientras que otros conocen solamente un área que les interesa o directamente buscan descubrir qué camino seguir. En ese sentido, sostuvo que uno de los aspectos más valiosos de la Expo es que muchos jóvenes llegan con dudas y se retiran con nuevas preguntas, intereses y alternativas para analizar.

La Expo Vocacional busca acompañar a los jóvenes en el proceso de elegir una carrera y proyectar su futuro.

La Expo Vocacional se realizará el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre, de 9 a 17, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. Para participar de las charlas de orientación vocacional es necesario reservar un lugar previamente a través del correo charlasexpovocacional@gmail.com, indicando el día y el turno en el que se asistirá. La propuesta apunta así a convertirse nuevamente en un punto de encuentro entre estudiantes, instituciones educativas y distintas opciones para proyectar el futuro.

Mira la entrevista completa: