La Municipalidad de Neuquén puso en marcha la construcción del quinto jardín municipal, un edificio destinado al cuidado y la atención de hijos de empleados municipales de entre cero y tres años. El nuevo establecimiento se levantará en el predio del municipio del oeste, en la esquina de Godoy y 1° de Mayo, y será el primero de estas características en ese sector de la ciudad.

La secretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Mariel Bruno, confirmó en "La mañana es de la primera", que se emite por la AM550, que los trabajos comenzaron hace pocos días y ya atraviesan la primera etapa de ejecución.

"Estamos iniciando la obra en la sede del municipio del oeste. Está dentro del predio del municipio de Godoy y 1° de Mayo, en ese mismo predio se va a construir el quinto jardín municipal", explicó.

El primer jardín municipal para el oeste

La nueva institución ampliará la red de jardines maternales municipales, integrada por edificios que ya tienen más de tres décadas de funcionamiento.

"Los otros tienen más de 30 años. Es el primero que habrá en el oeste", destacó Bruno.

El proyecto busca acompañar el crecimiento de la demanda de este servicio entre los trabajadores municipales, cuya matrícula se incrementó en los últimos años.

"Va de 0 a 3 años ya que es un jardín maternal especial para empleados municipales. La matrícula de niños de empleados municipales se ha duplicado en estos últimos años", señaló la funcionaria.

Un edificio de más de 700 metros cuadrados

El jardín contará con una superficie superior a los 700 metros cuadrados y fue diseñado para ofrecer distintos espacios destinados al desarrollo y cuidado de los niños.

"Contará con más de 700 metros cuadrados. Son seis aulas, sanitarios, dependencias de administración, SUM, comedor y cocina. Está totalmente equipado", detalló Bruno.

Además, explicó que el edificio incluirá sectores especialmente pensados para su funcionamiento durante todo el año.

"Tiene un patio de juegos y una galería cubierta que une las seis aulas, para los días fríos. Un patio interno. Todo esto se comenzó a construir hace una semana", explicó Bruno.

Un año de obra y una inversión de 4.400 millones

Los primeros trabajos ya están en marcha y corresponden a las tareas iniciales necesarias para levantar el edificio.

"Recién empezamos con el movimiento de suelo, con la limpieza, demarcación de obra, replanteo y ahora empezamos con las excavaciones para la fundación", indicó la secretaria de Infraestructura.

La obra demandará una inversión de 4.400 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución previsto de un año. Una vez finalizada, el nuevo jardín ampliará la capacidad de atención para hijos de empleados municipales y sumará un nuevo espacio educativo en el oeste de la ciudad.