Villa La Angostura se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Jardines, que se desarrollará del 14 al 17 de febrero de 2026, en plena temporada estival, consolidándose como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de la localidad y de la región.

Este evento constituye, sin duda, uno de los principales atractivos del verano, ya que ofrece una variada agenda de actividades que convoca tanto a residentes como a visitantes. Con una fuerte impronta comunitaria, la fiesta se ha transformado en una alternativa distintiva dentro de la propuesta turística regional.

La Fiesta de los Jardines se destaca por su amplia repercusión popular, dado que toda la comunidad participa activamente en los distintos eventos que conforman el festejo, reafirmando la identidad local y el trabajo colectivo.

Actividades tradicionales y participación comunitaria

Entre las actividades más destacadas se encuentra el Concurso de Jardines, principal motivador de la fiesta. Para su desarrollo, se conforman diversas comisiones evaluadoras que recorren todos los barrios de la localidad con el objetivo de distinguir a los mejores jardines de viviendas particulares, comercios e instituciones. Los premios incluyen eximiciones de tasas por servicios, plantas y placas recordatorias, según corresponda.

Otro de los momentos más esperados es el tradicional Desfile de Carrozas, que se realiza el sábado por la tarde sobre la Avenida Arrayanes. Barrios, instituciones y asociaciones intermedias participan activamente exhibiendo carrozas, arreglos florales, comparsas, niños en bicicleta, a caballo y diversas expresiones artísticas. En este marco, también se lleva adelante la entrega de premios del Concurso de Jardines.

Grilla de artistas 2026

Los shows se realizarán en el escenario mayor, con la presentación de destacados intérpretes de la música popular argentina. Según la grilla confirmada:

Domingo 15 de febrero:

La Mississippi y Natalie Pérez



Lunes 16 de febrero:

Los Charros y La T y La M



Martes 17 de febrero:

Los 4 de Córdoba y Los Nocheros

Feria, gastronomía y turismo

Durante los días del evento, el predio se transforma en un espacio de stands de venta y exposición, donde empresas, artesanos y productores de la localidad y la zona exhiben y comercializan sus productos. La feria incluye una variada oferta gastronómica y constituye un importante aporte económico para financiar parte de la fiesta.

Cada edición convoca a alrededor de 10.000 personas, cifra que se prevé continúe en aumento en función del crecimiento poblacional y del potencial turístico de Villa La Angostura.