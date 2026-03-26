Este jueves fue oficialmente lanzada la Copa Robótica Argentina 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad de Neuquén. La competencia es dirigida a jóvenes para realizar proyectos de innovación y tecnología.

"Es una competencia mundial"

Federico Bolan, vicepresidente de Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos (ECYDENSE), manifestó en diálogo con Canal de Noticias 24/7 que se trata de un evento con convocatoria nacional. Destacó que este año participarán todas las provincias y algunos países.

Luego de pasar todas las instancias, el equipo ganador competirá representando a Argentina en Corea del Sur. La participación es gratuita, incluye capacitación, acceso a la plataforma de aprendizaje y kits de robótica.

"La educación como prioridad"

Por otro lado, Lucas Godoy, subsecretario de Tecnología Educativa, detalló: "Estamos invirtiendo más de 11 millones de dólares en tecnología educativa en las escuelas y esto es un paso más, es poner esa tecnología a trabajar en el futuro de cada joven".

"Va a fortalecer su inserción laboral"

También estuvo presente Joaquín Perren, al frente de la Agencia de Innovación para el Desarrollo, quien la describió como una "experiencia educativa que permite democratizar el acceso a la ciencia".

El objetivo es que los participantes logren adquirir herramientas para su futuro, como el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas.

"No es necesario haber tenido contacto con un robot"

Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Deporte y Cultura, destacó que esta iniciativa acerca la tecnología, innovación, robótica y programación a toda la provincia, ya que puede participar cualquier escuela ya sea pública o privada.

"Estamos todos los ministerios en el mismo camino"

Por su parte, Ivana Marccetini, de EducaBot, sostuvo que buscan el talento joven y esto se consigue "dándole igualdad de oportunidades a todos".

Las inscripciones ya están abiertas hasta el 10 de abril y la final provincial se realizará en Zapala, mientras que la nacional tendrá lugar en Neuquén capital los días 5 y 6 de agosto.

Mira la entrevista completa: