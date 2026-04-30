Con la llegada del fin de semana largo, la Dirección Provincial de Seguridad Vial desplegará operativos en puntos estratégicos de la provincia para garantizar la seguridad de quienes transitan por rutas provinciales y nacionales. El operativo se desarrollará desde este jueves hasta el domingo, en las franjas horarias de mayor tránsito.

Diego Alfonso, director provincial de Seguridad Vial, explicó en diálogo con La Primera Mañana por AM550, que “a partir de hoy jueves comenzamos a desplegar las unidades hacia distintos puntos para que el viaje de la gente sea más seguro y evitar maniobras indebidas”. Señaló que la planificación sigue la experiencia de fines de semana largos anteriores y que se priorizan los lugares con mayor flujo vehicular.

Cobertura en corredores estratégicos

El operativo abarcará zonas de alta circulación como Arroyito, Bajada Colorada, Villa Traful, San Martín de los Andes y el corredor Siete Lagos. También incluirá Zapala, Pino Hachado y Cutral Co. Alfonso destacó que la atención se centra en sectores con antecedentes de incidentes.

“En algunos sectores hemos tenido siniestros por adelantamientos indebidos, especialmente en la ruta 22 a la altura de Arroyito, la 237 y previo a La Piedra del Águila en Embalse Colorado. Eso nos pone en alerta sobre la conducta de algunos conductores”, explicó.

El director subrayó que la iniciativa busca acompañar a los viajeros y promover un cambio cultural. “Queremos desarticular los malos hábitos de conducción y fomentar la conciencia vial. Son casos puntuales, la verdad que dentro de todo en nuestra provincia el comportamiento es muy aceptable”, afirmó.

Los controles en rutas estratégicas buscan prevenir accidentes y maniobras indebidas.

Alfonso también destacó que la provincia recibe tránsito diverso: “No solo circula gente de nuestra provincia, sino de otras provincias que eligen pasar por aquí para llegar a destinos turísticos como Bariloche, por lo que encontramos pensamientos muy diversos sobre conducción”.

Atención en Zapala

Los controles comenzarán este jueves por la tarde y se extenderán hasta el domingo, durante el regreso de los viajeros. Alfonso recomendó no salir directamente del trabajo hacia la ruta. “Es importante que el conductor esté descansado para no poner en riesgo su vida y disfrutar con su familia del viaje”, dijo.

Alfonso recomendó viajar descansado y respetar normas de tránsito siempre.

Además, el operativo tendrá en cuenta eventos especiales que podrían aumentar el flujo vehicular, como el Festival del Chef Patagónico. Alfonso insistió: “Las rutas más transitadas en estos días requieren máxima precaución, especialmente aquellas elegidas como destino por turistas”.

Finalmente, señaló que la planificación busca prevenir incidentes: “El objetivo es acompañar al viajero, desarticular maniobras indebidas y garantizar que todos puedan disfrutar del fin de semana largo de manera segura”.